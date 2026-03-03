Harga Emas Hari Ini Melonjak 1 Persen Imbas Perang AS-Israel vs Iran

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
HARGA emas dunia melonjak lebih dari 1% pada perdagangan Selasa (3/3) pagi di Comex New York. Lonjakan ini didorong oleh kekhawatiran pasar atas durasi dan eskalasi konflik di Timur Tengah yang meningkatkan permintaan terhadap aset lindung nilai (safe haven).
Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam sejak Sabtu pekan lalu ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran, termasuk menyasar ibu kota Teheran. Agresi tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur strategis dan korban sipil.
Pemerintah Iran merespons dengan melancarkan serangan balasan ke wilayah Israel serta menargetkan pangkalan militer AS di sejumlah negara Timur Tengah. Tanggapan Teheran ini memperluas risiko konflik regional dan memicu kekhawatiran serius akan gangguan stabilitas keamanan serta jalur perdagangan global.
Lonjakan harga emas mencerminkan ketidakpastian dampak ekonomi dan geopolitik dari konflik tersebut. Investor cenderung memburu emas sebagai perlindungan di tengah volatilitas pasar global dan ancaman inflasi akibat potensi gangguan distribusi minyak melalui Selat Hormuz.
Analis pasar modal memproyeksikan jika mediasi diplomatik gagal meredam ketegangan, harga emas dunia berpeluang terus mencetak rekor baru di bulan Maret ini. Sementara itu, nilai tukar mata uang Rupiah terpantau bergerak fluktuatif di level Rp16.860 per dolar AS akibat tekanan sentimen risk-off di pasar Asia. (Sputnik / RIA Novosti / Antara/Z-10)
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini, Kamis 5 Maret 2026, naik Rp4.000 menjadi Rp3.049.000 per gram. Harga buyback melonjak Rp25.000. Cek rincian harga selengkapnya.
Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Maret 2026, merosot tajam Rp77.000 ke level Rp3.045.000 per gram. Simak update harga buyback dan rincian lengkapnya.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Senin (9/3/2026), turun tajam ke level Rp3.004.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan analisis harga emas dunia terkini.
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini.
Prediksi harga emas dalam seminggu berpotensi melonjak ke Rp3,15 juta. Simak analisis sentimen geopolitik Selat Hormuz dan dampaknya ke logam mulia.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
Update harga emas hari ini di Pegadaian. Emas UBS dan Galeri 24 kompak turun pada Sabtu (7/3/2026) pagi. Cek rincian harga lengkapnya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved