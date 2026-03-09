Harga Emas Antam Hari Ini 9 Maret 2026: Masih Bertahan di Rp3,05 Juta per Gram

Pegawai menata perhiasan emas di Galeri 24, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (30/1/2026).(Antara)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026. Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp3.059.000 per gram, tidak berubah dari posisi akhir pekan lalu.

Tabel Harga Emas Antam Terbaru (9 Maret 2026) Ukuran Emas Harga 0,5 gram Rp1.579.500 1 gram Rp3.059.000 5 gram Rp15.070.000 10 gram Rp30.085.000 50 gram Rp150.095.000 100 gram Rp300.112.000 1.000 gram (1 kg) Rp2.999.600.000

Harga Buyback Emas Antam

Sementara itu, harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam hari ini juga tetap stabil di angka Rp2.822.000 per gram. Bagi masyarakat yang ingin menjual emasnya, perlu memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku.

Ketentuan Pajak Transaksi

Berdasarkan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Sedangkan untuk buyback, jika nilai transaksi melebihi Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP, yang dipotong langsung dari nilai transaksi.

Stabilitas harga emas hari ini dipengaruhi oleh minimnya sentimen pasar global selama akhir pekan. Investor tetap disarankan untuk memantau rilis data ekonomi Amerika Serikat dan pergerakan nilai tukar Rupiah yang berpotensi memengaruhi harga emas di pertengahan pekan ini. (E-4)