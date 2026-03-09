Harga Emas UBS dan Galeri24 Senin, 9 Maret 2026 masih Stabil Rp3,1 Juta

Pegawai menata emas batangan di Galeri 24, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (30/1/2026).(Antara)

HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini. Berdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (9/3/2026), harga emas Galeri 24 dan UBS tidak mengalami perubahan dibandingkan harga kemarin.

Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini

Emas batangan produksi Galeri 24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut rinciannya:

Berat (Gram) Harga Jual 0,5 Gram Rp1.621.000 1 Gram Rp3.091.000 2 Gram Rp6.107.000 5 Gram Rp15.156.000 10 Gram Rp30.231.000 100 Gram Rp300.295.000

Daftar Harga Emas UBS Hari Ini

Emas cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) juga terpantau stabil dengan rincian sebagai berikut:

Berat (Gram) Harga Jual 0,5 Gram Rp1.678.000 1 Gram Rp3.105.000 2 Gram Rp6.163.000 5 Gram Rp15.230.000 10 Gram Rp30.298.000 100 Gram Rp301.651.000

Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global. Pastikan untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui outlet Pegadaian terdekat atau aplikasi digital resmi.