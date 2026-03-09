Harga Emas UBS dan Galeri24 Senin, 9 Maret 2026 masih Stabil Rp3,1 Juta

Headline
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini. Berdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (9/3/2026), harga emas Galeri 24 dan UBS tidak mengalami perubahan dibandingkan harga kemarin.
Emas batangan produksi Galeri 24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut rinciannya:
|Berat (Gram)
|Harga Jual
|0,5 Gram
|Rp1.621.000
|1 Gram
|Rp3.091.000
|2 Gram
|Rp6.107.000
|5 Gram
|Rp15.156.000
|10 Gram
|Rp30.231.000
|100 Gram
|Rp300.295.000
Emas cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) juga terpantau stabil dengan rincian sebagai berikut:
|Berat (Gram)
|Harga Jual
|0,5 Gram
|Rp1.678.000
|1 Gram
|Rp3.105.000
|2 Gram
|Rp6.163.000
|5 Gram
|Rp15.230.000
|10 Gram
|Rp30.298.000
|100 Gram
|Rp301.651.000
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
