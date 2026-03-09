Harga Emas Antam Hari Ini Senin 9 Maret 2026: Anjlok Rp55 Ribu!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA emas batangan bersertifikat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan signifikan pada perdagangan awal pekan, Senin (9/3/2026). Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ambrol sebesar Rp55.000 per gram.
Saat ini, harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram, turun tajam dibandingkan harga pada hari sebelumnya yang berada di posisi Rp3.059.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback hari ini dipatok sebesar Rp2.757.000 per gram, mengalami penyusutan sedalam Rp65.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.822.000 per gram.
Pelemahan harga emas domestik ini sejalan dengan kondisi pasar global. Harga emas dunia terpantau melemah ke level US$5.046,79 per troy ounce, turun sekitar 2,42%.
Meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih membayangi, pasar mulai melakukan aksi ambil untung (profit taking) setelah emas sempat menyentuh level tertinggi barunya beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS pada pagi ini juga dibuka melemah dan sempat menembus level Rp17.019 per Dolar AS. Kondisi ini turut memberikan tekanan pada pergerakan harga komoditas logam mulia di pasar domestik.
Berikut adalah rincian harga emas Antam dalam berbagai ukuran (sebelum pajak):
|Ukuran
|Harga Dasar (Rp)
|0,5 Gram
|1.552.000
|1 Gram
|3.004.000
|2 Gram
|5.948.000
|5 Gram
|14.745.000
|10 Gram
|29.435.000
|25 Gram
|73.462.000
|50 Gram
|146.845.000
|100 Gram
|293.612.000
|250 Gram
|733.765.000
|500 Gram
|1.467.320.000
|1.000 Gram
|2.934.600.000
Ada beberapa faktor utama yang memicu penurunan harga emas hari ini:
Bagi investor, penurunan harga ini bisa menjadi peluang untuk melakukan akumulasi atau "buy on weakness", mengingat emas masih dianggap sebagai aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun 2026.
