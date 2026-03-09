Harga Emas Antam Hari Ini Senin 9 Maret 2026: Anjlok Rp55 Ribu!

Ilustrasi--Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026).(ANTARA/M Risyal Hidayat)

HARGA emas batangan bersertifikat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan signifikan pada perdagangan awal pekan, Senin (9/3/2026). Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ambrol sebesar Rp55.000 per gram.

Harga Emas Antam Hari Ini

Saat ini, harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram, turun tajam dibandingkan harga pada hari sebelumnya yang berada di posisi Rp3.059.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback hari ini dipatok sebesar Rp2.757.000 per gram, mengalami penyusutan sedalam Rp65.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp2.822.000 per gram.

Informasi Penting: Harga emas Antam yang tercantum adalah harga dasar. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP.

Analisis Harga Emas Dunia dan Rupiah

Pelemahan harga emas domestik ini sejalan dengan kondisi pasar global. Harga emas dunia terpantau melemah ke level US$5.046,79 per troy ounce, turun sekitar 2,42%.

Meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih membayangi, pasar mulai melakukan aksi ambil untung (profit taking) setelah emas sempat menyentuh level tertinggi barunya beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS pada pagi ini juga dibuka melemah dan sempat menembus level Rp17.019 per Dolar AS. Kondisi ini turut memberikan tekanan pada pergerakan harga komoditas logam mulia di pasar domestik.

Tabel Rincian Harga Emas Antam 9 Maret 2026

Berikut adalah rincian harga emas Antam dalam berbagai ukuran (sebelum pajak):

Ukuran Harga Dasar (Rp) 0,5 Gram 1.552.000 1 Gram 3.004.000 2 Gram 5.948.000 5 Gram 14.745.000 10 Gram 29.435.000 25 Gram 73.462.000 50 Gram 146.845.000 100 Gram 293.612.000 250 Gram 733.765.000 500 Gram 1.467.320.000 1.000 Gram 2.934.600.000

Mengapa Harga Emas Turun?

Ada beberapa faktor utama yang memicu penurunan harga emas hari ini:

Aksi Profit Taking: Investor cenderung menjual aset emas mereka untuk mencairkan keuntungan setelah kenaikan harga yang sangat tinggi di awal tahun 2026.

Investor cenderung menjual aset emas mereka untuk mencairkan keuntungan setelah kenaikan harga yang sangat tinggi di awal tahun 2026. Sentimen Global: Meskipun konflik geopolitik masih berlangsung, pernyataan diplomatik tertentu memberikan sedikit relaksasi bagi pasar komoditas.

Meskipun konflik geopolitik masih berlangsung, pernyataan diplomatik tertentu memberikan sedikit relaksasi bagi pasar komoditas. Penguatan Indeks Dolar: Dolar AS yang kembali perkasa membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga permintaan cenderung melandai.

Bagi investor, penurunan harga ini bisa menjadi peluang untuk melakukan akumulasi atau "buy on weakness", mengingat emas masih dianggap sebagai aset aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun 2026.

