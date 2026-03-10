Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 10 Maret 2026: Anjlok Bareng

ilustrasi(Antara)

Harga emas hari ini di Pegadaian, Selasa 10 maret 2026, terpantau mengalami penurunan signifikan. Dua jenis emas yang diperjualbelikan, yakni cetakan Galeri 24 dan UBS, kompak mengalami koreksi harga yang cukup dalam dibandingkan hari sebelumnya.

Melansir data resmi dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini dipatok seharga Rp3.039.000 per gram. Angka ini turun sebesar Rp52.000 jika dibandingkan dengan harga Senin (9/3) yang berada di level Rp3.091.000 per gram.

Kondisi serupa terjadi pada emas cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS). Harga emas UBS ukuran 1 gram kini dibanderol Rp3.053.000, atau menyusut Rp52.000 dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp3.105.000 per gram.

Baca juga : Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 12 Januari 2026: Stabil Tinggi

Daftar Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Ukuran Harga Jual (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram 1.593.000 1 gram 3.039.000 2 gram 6.004.000 5 gram 14.900.000 10 gram 29.721.000 100 gram 295.233.000

Rincian Harga Emas UBS Hari Ini

Bagi kolektor dan investor emas UBS, berikut adalah daftar harga terbaru yang berlaku di gerai Pegadaian hari ini:

Ukuran Harga Jual (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram 1.651.000 1 gram 3.053.000 5 gram 14.973.000 10 gram 29.788.000 50 gram 148.342.000 100 gram 296.567.000

Penurunan harga emas di Pegadaian ini menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin memulai investasi emas atau menambah portofolio aset aman (safe haven). Namun, masyarakat diimbau untuk tetap memantau pergerakan harga secara berkala mengingat fluktuasi pasar emas yang sangat dinamis.

Sebagai informasi tambahan, harga buyback (beli kembali) juga mengalami penyesuaian mengikuti tren penurunan harga jual hari ini. Pastikan untuk melakukan transaksi di outlet resmi atau aplikasi Pegadaian Digital untuk mendapatkan harga real-time sesuai ketentuan yang berlaku.