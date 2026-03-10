Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 10 Maret 2026: Anjlok Bareng

Andhika Prasetyo
10/3/2026 08:20
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 10 Maret 2026: Anjlok Bareng
ilustrasi(Antara)

 

Harga emas hari ini di Pegadaian, Selasa 10 maret 2026, terpantau mengalami penurunan signifikan. Dua jenis emas yang diperjualbelikan, yakni cetakan Galeri 24 dan UBS, kompak mengalami koreksi harga yang cukup dalam dibandingkan hari sebelumnya.

Melansir data resmi dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini dipatok seharga Rp3.039.000 per gram. Angka ini turun sebesar Rp52.000 jika dibandingkan dengan harga Senin (9/3) yang berada di level Rp3.091.000 per gram.

Kondisi serupa terjadi pada emas cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS). Harga emas UBS ukuran 1 gram kini dibanderol Rp3.053.000, atau menyusut Rp52.000 dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp3.105.000 per gram.

Baca juga : Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 12 Januari 2026: Stabil Tinggi

Daftar Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian

Ukuran Harga Jual (Mata Uang Rupiah)
0,5 gram 1.593.000
1 gram 3.039.000
2 gram 6.004.000
5 gram 14.900.000
10 gram 29.721.000
100 gram 295.233.000

Rincian Harga Emas UBS Hari Ini

Bagi kolektor dan investor emas UBS, berikut adalah daftar harga terbaru yang berlaku di gerai Pegadaian hari ini:

Ukuran Harga Jual (Mata Uang Rupiah)
0,5 gram 1.651.000
1 gram 3.053.000
5 gram 14.973.000
10 gram 29.788.000
50 gram 148.342.000
100 gram 296.567.000

Penurunan harga emas di Pegadaian ini menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin memulai investasi emas atau menambah portofolio aset aman (safe haven). Namun, masyarakat diimbau untuk tetap memantau pergerakan harga secara berkala mengingat fluktuasi pasar emas yang sangat dinamis.

Sebagai informasi tambahan, harga buyback (beli kembali) juga mengalami penyesuaian mengikuti tren penurunan harga jual hari ini. Pastikan untuk melakukan transaksi di outlet resmi atau aplikasi Pegadaian Digital untuk mendapatkan harga real-time sesuai ketentuan yang berlaku.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved