Prediksi Harga Emas Besok 10 Maret 2026: Potensi Rebound ke Rp3,15 Juta di Tengah Konflik Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diprediksi akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat pada perdagangan Selasa, 10 Maret 2026. Meski sempat anjlok Rp55.000 pada awal pekan, kombinasi pelemahan nilai tukar Rupiah dan memanasnya situasi di Timur Tengah menjadi pendorong utama potensi kenaikan harga besok.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram. Namun, pelemahan mata uang Rupiah yang menembus level psikologis Rp17.001 per Dolar AS diperkirakan akan memicu penyesuaian harga ke atas pada pembukaan perdagangan besok pagi.
Pengamat pasar komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan bahwa dalam jangka pendek, harga emas Antam memiliki peluang untuk menguji level resistance baru. "Jika tren penguatan berlanjut akibat sentimen safe haven, harga logam mulia Antam di pasar domestik diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3,15 juta per gram dalam waktu dekat," ujarnya.
|Ukuran
|Harga Dasar (Rp)
|0,5 gram
|1.552.000
|1 gram
|3.004.000
|5 gram
|14.795.000
|10 gram
|29.535.000
|50 gram
|147.345.000
|Harga Buyback
|2.757.000
Bagi investor, momentum koreksi di level Rp3.000.000 pada hari ini sering dianggap sebagai area "buy on weakness" sebelum harga kembali melesat akibat faktor eksternal. Namun, pasar juga perlu mewaspadai rilis data inflasi (CPI) Amerika Serikat pada Rabu malam yang dapat memperkuat Dolar AS dan menekan harga emas secara teknis.
(Cah/P-3)
Harga emas Antam hari ini, Senin (9/3/2026), turun tajam ke level Rp3.004.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan analisis harga emas dunia terkini.
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini.
Prediksi harga emas dalam seminggu berpotensi melonjak ke Rp3,15 juta. Simak analisis sentimen geopolitik Selat Hormuz dan dampaknya ke logam mulia.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
Update harga emas hari ini di Pegadaian. Emas UBS dan Galeri 24 kompak turun pada Sabtu (7/3/2026) pagi. Cek rincian harga lengkapnya di sini.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini, Kamis 5 Maret 2026, naik Rp4.000 menjadi Rp3.049.000 per gram. Harga buyback melonjak Rp25.000. Cek rincian harga selengkapnya.
Harga emas Antam hari ini, Rabu 4 Maret 2026, merosot tajam Rp77.000 ke level Rp3.045.000 per gram. Simak update harga buyback dan rincian lengkapnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved