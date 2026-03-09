Prediksi Harga Emas Besok 10 Maret 2026: Potensi Rebound ke Rp3,15 Juta di Tengah Konflik Iran

ilustrasi.(Antara)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) diprediksi akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat pada perdagangan Selasa, 10 Maret 2026. Meski sempat anjlok Rp55.000 pada awal pekan, kombinasi pelemahan nilai tukar Rupiah dan memanasnya situasi di Timur Tengah menjadi pendorong utama potensi kenaikan harga besok.

Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram. Namun, pelemahan mata uang Rupiah yang menembus level psikologis Rp17.001 per Dolar AS diperkirakan akan memicu penyesuaian harga ke atas pada pembukaan perdagangan besok pagi.

Analisis Pakar: Target Rp3,15 Juta Per Gram

Pengamat pasar komoditas, Ibrahim Assuaibi, memproyeksikan bahwa dalam jangka pendek, harga emas Antam memiliki peluang untuk menguji level resistance baru. "Jika tren penguatan berlanjut akibat sentimen safe haven, harga logam mulia Antam di pasar domestik diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3,15 juta per gram dalam waktu dekat," ujarnya.

Faktor Pemicu Utama Pergerakan Emas:

Eskalasi Konflik Timur Tengah: Ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel yang mengganggu jalur logistik di Selat Hormuz meningkatkan permintaan emas sebagai aset aman.

Ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel yang mengganggu jalur logistik di Selat Hormuz meningkatkan permintaan emas sebagai aset aman. Krisis Nilai Tukar: Rupiah yang terperosok ke angka Rp17.000-an membuat biaya perolehan emas batangan di tingkat retail menjadi lebih mahal.

Rupiah yang terperosok ke angka Rp17.000-an membuat biaya perolehan emas batangan di tingkat retail menjadi lebih mahal. Lonjakan Harga Minyak: Harga minyak mentah dunia yang menyentuh USD 111 per barel memicu ekspektasi inflasi tinggi, yang secara historis menguntungkan harga emas.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini (9 Maret 2026)

Ukuran Harga Dasar (Rp) 0,5 gram 1.552.000 1 gram 3.004.000 5 gram 14.795.000 10 gram 29.535.000 50 gram 147.345.000 Harga Buyback 2.757.000

Strategi Investasi Besok

Bagi investor, momentum koreksi di level Rp3.000.000 pada hari ini sering dianggap sebagai area "buy on weakness" sebelum harga kembali melesat akibat faktor eksternal. Namun, pasar juga perlu mewaspadai rilis data inflasi (CPI) Amerika Serikat pada Rabu malam yang dapat memperkuat Dolar AS dan menekan harga emas secara teknis.

Catatan Redaksi: Perubahan harga emas Antam biasanya diperbarui setiap pukul 08.30 WIB. Pastikan untuk selalu memantau rilis harga terbaru sebelum melakukan transaksi. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

(Cah/P-3)