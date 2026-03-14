Harga Emas Antam Hari Ini 14 Maret 2026: Turun ke Rp2.997.000 per gram

Harga emas Antam hari ini, pada Sabtu, 14 Maret 2026, tercatat mengalami penurunan. Berdasarkan informasi dari laman Logam Mulia, harga emas hari ini turun Rp24.000 per gram, sehingga berada di level Rp2.997.000 per gram.

Penurunan ini mengakhiri tren penguatan yang sempat terjadi pada pertengahan pekan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual kembali (buyback), harga yang ditetapkan hari ini adalah Rp2.845.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Ukuran Emas Harga dalam Mata Uang Rupiah 0,5 Gram Rp1.548.500 1 Gram Rp2.997.000 2 Gram Rp5.934.000 5 Gram Rp14.760.000 10 Gram Rp29.465.000 50 Gram Rp146.995.000 100 Gram Rp293.912.000 1.000 Gram Rp2.937.600.000

Informasi Pajak: Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,25 persen untuk pemegang NPWP dan 0,5 persen untuk non-NPWP. Potongan pajak ini langsung dipotong dari harga total transaksi.

Penyebab Penurunan Harga Emas

Analis pasar menyebutkan bahwa koreksi harga emas hari ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga bank sentral yang berdampak pada penguatan nilai tukar dolar. Kondisi ini membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sehingga permintaan cenderung menurun dalam jangka pendek.

Bagi investor jangka panjang, penurunan harga ini seringkali dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi aset di harga yang lebih rendah (buy on weakness). (E-3)