Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,843 Juta per Gram, Buyback Anjlok Tajam

Ilustrasi--Pekerja menunjukkan emas batangan di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (29/1/2026).(ANTARA/Putra M. Akbar)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau tidak bergerak pada perdagangan Rabu, 25 Maret 2026. Meski harga jual stabil, para investor perlu waspada terhadap harga buyback yang mengalami penurunan cukup dalam.

Mengutip data dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.843.000 per gram. Angka ini sama dengan posisi perdagangan pada Selasa (24/3). Namun, harga pembelian kembali atau buyback justru anjlok Rp80.000 menjadi Rp2.480.000 per gram.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam untuk berbagai pecahan per Rabu, 25 Maret 2026:

Baca juga : Naik Terus! Harga Emas Sentuh Rp1,469 Juta pada Kamis 3 Oktober 2024

Ukuran Emas Harga Terkini (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram 1.471.500 1 gram 2.843.000 2 gram 5.626.000 5 gram 13.990.000 10 gram 27.925.000 25 gram 69.687.000 50 gram 139.295.000 100 gram 278.512.000 1.000 gram 2.783.600.000

Catatan Pajak Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi harga jual emas batangan dikenakan potongan pajak. Penjualan kembali (buyback) ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP.

Faktor Pemicu Harga Emas

Stagnansi harga emas domestik ini sejalan dengan kondisi pasar global yang sedang mencari arah baru. Harga emas spot dunia tertahan di level US$4.400 per ons troi akibat penguatan indeks Dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Analis komoditas memperkirakan harga emas akan bergerak sideways dalam jangka pendek. Meskipun demikian, emas tetap menjadi aset safe haven utama di tengah ketegangan geopolitik global yang belum sepenuhnya mereda. Bagi investor jangka panjang, fluktuasi ini dipandang sebagai koreksi wajar setelah reli panjang di awal tahun 2026.

Di sisi lain, harga emas di Pegadaian untuk cetakan UBS tercatat turun menjadi Rp2.852.000 per gram, sementara cetakan Galeri 24 turun ke level Rp2.838.000 per gram.