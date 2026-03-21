Harga Emas Antam 21 Maret 2026 Anjlok Rp50 Ribu, Cek Rinciannya Hari Ini

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan tajam pada perdagangan Sabtu, 21 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini anjlok Rp50.000 menjadi Rp2.893.000 per gram.
Koreksi ini merupakan salah satu yang terdalam di bulan Maret, setelah sebelumnya harga emas sempat mencetak rekor tertinggi di angka Rp3,1 juta pada Januari lalu. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada harga jual, tetapi juga pada harga pembelian kembali atau buyback.
Berikut adalah daftar harga emas Antam untuk berbagai pecahan per 21 Maret 2026:
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|1.496.500
|1 Gram
|2.893.000
|5 Gram
|14.240.000
|10 Gram
|28.425.000
|50 Gram
|141.795.000
|100 Gram
|283.512.000
|1.000 Gram (1 Kg)
|2.833.600.000
Harga buyback emas Antam hari ini berada di level Rp2.610.000 per gram. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi buyback dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3,0% bagi non-NPWP. Pajak ini dipotong langsung dari total nilai buyback.
Catatan Redaksi: Harga emas bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar global dan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Harga emas Antam hari ini 20 Maret 2026 turun tajam ke level Rp2.943.000 per gram. Simak update harga buyback dan rincian harga emas batangan di sini.
Harga emas Antam hari ini Kamis, 19 Maret 2026, naik Rp8.000 menjadi Rp2.996.000 per gram. Simak tabel harga lengkap dan analisis pasar di sini.
Setelah sempat terkoreksi tipis pada hari sebelumnya, emas kini berpeluang kembali menembus level psikologis Rp3.000.000 per gram.
