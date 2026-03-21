Harga Emas Antam 21 Maret 2026 Anjlok Rp50 Ribu, Cek Rinciannya Hari Ini

Ilustrasi--Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026).(ANTARA/M Risyal Hidayat)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan tajam pada perdagangan Sabtu, 21 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini anjlok Rp50.000 menjadi Rp2.893.000 per gram.

Koreksi ini merupakan salah satu yang terdalam di bulan Maret, setelah sebelumnya harga emas sempat mencetak rekor tertinggi di angka Rp3,1 juta pada Januari lalu. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada harga jual, tetapi juga pada harga pembelian kembali atau buyback.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut adalah daftar harga emas Antam untuk berbagai pecahan per 21 Maret 2026:

Ukuran Emas Harga Dasar (Mata Uang Rupiah) 0,5 Gram 1.496.500 1 Gram 2.893.000 5 Gram 14.240.000 10 Gram 28.425.000 50 Gram 141.795.000 100 Gram 283.512.000 1.000 Gram (1 Kg) 2.833.600.000

Harga Buyback dan Ketentuan Pajak

Harga buyback emas Antam hari ini berada di level Rp2.610.000 per gram. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi buyback dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3,0% bagi non-NPWP. Pajak ini dipotong langsung dari total nilai buyback.

Catatan Redaksi: Harga emas bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar global dan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS.

