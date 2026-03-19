Harga Emas Antam 19 Maret 2026 Naik ke Rp2.996.000, Cek Rinciannya

Ilustrasi--Karyawan memperlihatkan emas batangan berbagai ukuran di Butik Logam Mulia Antam di Setiabudi, Jakarta, Senin (02/6/2025).

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Kamis (19/3/2026), terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp8.000. Saat ini, harga emas berada di level Rp2.996.000 per gram, mendekati kembali level psikologis Rp3 juta.

Kenaikan ini menjadi angin segar bagi investor setelah dalam beberapa hari terakhir harga logam mulia cenderung bergerak fluktuatif. Harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga terkerek naik ke posisi Rp2.748.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam 19 Maret 2026

Ukuran Emas Harga Terkini (Mata Uang Rupiah) 0,5 Gram Rp1.548.000 1 Gram Rp2.996.000 2 Gram Rp5.932.000 5 Gram Rp14.755.000 10 Gram Rp29.455.000 25 Gram Rp73.512.000 50 Gram Rp146.945.000 100 Gram Rp293.812.000 1.000 Gram (1 Kg) Rp2.936.600.000

Sentimen Geopolitik dan Kurs Rupiah

Kenaikan harga emas hari ini dipengaruhi oleh tensi geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Gangguan logistik di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak Brent melonjak, yang memicu kekhawatiran inflasi global. Hal ini mendorong permintaan terhadap emas sebagai aset safe haven.

Baca juga : Naik Terus! Harga Emas Sentuh Rp1,469 Juta pada Kamis 3 Oktober 2024

Sementara itu, nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS terpantau masih tertahan di level Rp16.915 (kurs beli e-Rate BCA), yang memberikan dukungan bagi harga emas domestik untuk tetap stabil di level tinggi menjelang libur panjang Lebaran 2026.

Catatan Investasi: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar global dan nilai tukar Rupiah. Pastikan untuk selalu memantau update harga real-time sebelum melakukan transaksi besar.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.