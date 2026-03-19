Harga Emas Antam 19 Maret 2026 Naik ke Rp2.996.000, Cek Rinciannya

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Kamis (19/3/2026), terpantau mengalami kenaikan sebesar Rp8.000. Saat ini, harga emas berada di level Rp2.996.000 per gram, mendekati kembali level psikologis Rp3 juta.
Kenaikan ini menjadi angin segar bagi investor setelah dalam beberapa hari terakhir harga logam mulia cenderung bergerak fluktuatif. Harga buyback atau pembelian kembali oleh Antam juga terkerek naik ke posisi Rp2.748.000 per gram.
|Ukuran Emas
|Harga Terkini (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|Rp1.548.000
|1 Gram
|Rp2.996.000
|2 Gram
|Rp5.932.000
|5 Gram
|Rp14.755.000
|10 Gram
|Rp29.455.000
|25 Gram
|Rp73.512.000
|50 Gram
|Rp146.945.000
|100 Gram
|Rp293.812.000
|1.000 Gram (1 Kg)
|Rp2.936.600.000
Kenaikan harga emas hari ini dipengaruhi oleh tensi geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Gangguan logistik di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak Brent melonjak, yang memicu kekhawatiran inflasi global. Hal ini mendorong permintaan terhadap emas sebagai aset safe haven.
Sementara itu, nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS terpantau masih tertahan di level Rp16.915 (kurs beli e-Rate BCA), yang memberikan dukungan bagi harga emas domestik untuk tetap stabil di level tinggi menjelang libur panjang Lebaran 2026.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Setelah sempat terkoreksi tipis pada hari sebelumnya, emas kini berpeluang kembali menembus level psikologis Rp3.000.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Selasa (17/3/2026), turun Rp4.000 menjadi Rp2.988.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di sini.
Harga emas Antam hari ini, Senin 16 Maret 2026, turun Rp5.000 menjadi Rp2.992.000 per gram. Cek rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini Sabtu 14 Maret 2026 turun Rp24.000 menjadi Rp2.997.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas UBS hari ini di Pegadaian turun ke Rp3.055.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas Galeri 24 dan Antam terbaru di sini.
