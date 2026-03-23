Harga Emas Antam Hari Ini 23 Maret 2026 Turun Rp50 Ribu: Cek Rinciannya!

HARGA emas Antam hari ini 23 Maret 2026 mengalami penurunan signifikan pada awal pekan ini. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam untuk ukuran 1 gram kini dipatok di level Rp2.843.000.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp50.000 dibandingkan harga pada akhir pekan lalu yang sempat bertahan di angka Rp2.893.000 per gram. Tidak hanya harga beli, harga buyback atau harga jual kembali oleh konsumen ke butik Antam juga turut anjlok sebesar Rp50.000 ke level Rp2.560.000 per gram.

Analisis Pasar: Mengapa Emas Turun Saat Konflik Memanas? Meskipun ketegangan geopolitik di Timur Tengah (AS-Israel vs Iran) masih tinggi, harga emas justru tertekan oleh penguatan indeks Dollar AS (DXY) yang mencapai level 101.20. Investor cenderung memilih Dollar AS sebagai aset lindung nilai utama karena kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak mentah.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini (Senin, 23 Maret 2026)

Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam di Butik Emas Logam Mulia (Pulo Gadung, Jakarta) per Senin, 23 Maret 2026:

Ukuran Emas Harga Dasar (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram Rp1.471.500 1 gram Rp2.843.000 2 gram Rp5.626.000 3 gram Rp8.414.000 5 gram Rp13.990.000 10 gram Rp27.925.000 25 gram Rp69.687.000 50 gram Rp139.295.000 100 gram Rp278.512.000 1.000 gram (1 kg) Rp2.783.600.000

Ketentuan Pajak dan Potongan Buyback

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

People Also Ask: Strategi Investasi Emas 2026

Apakah harga emas akan turun lagi di akhir Maret 2026?

Analis memproyeksikan level support kuat berada di Rp2.800.000. Jika harga emas dunia menembus ke bawah USD 4.400 per troy ounce, ada potensi harga domestik terkoreksi lebih lanjut.

Kapan waktu terbaik membeli emas Antam?

Penurunan harian sebesar Rp50.000 merupakan koreksi yang cukup dalam. Bagi investor dengan profil risiko moderat, metode dollar cost averaging (beli bertahap) dapat dimulai saat harga mengalami penurunan tajam seperti hari ini.