Harga Emas Antam Hari Ini 23 Maret 2026 Turun Rp50 Ribu: Cek Rinciannya!

Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
HARGA emas Antam hari ini 23 Maret 2026 mengalami penurunan signifikan pada awal pekan ini. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam untuk ukuran 1 gram kini dipatok di level Rp2.843.000.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp50.000 dibandingkan harga pada akhir pekan lalu yang sempat bertahan di angka Rp2.893.000 per gram. Tidak hanya harga beli, harga buyback atau harga jual kembali oleh konsumen ke butik Antam juga turut anjlok sebesar Rp50.000 ke level Rp2.560.000 per gram.
Meskipun ketegangan geopolitik di Timur Tengah (AS-Israel vs Iran) masih tinggi, harga emas justru tertekan oleh penguatan indeks Dollar AS (DXY) yang mencapai level 101.20. Investor cenderung memilih Dollar AS sebagai aset lindung nilai utama karena kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak mentah.
Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam di Butik Emas Logam Mulia (Pulo Gadung, Jakarta) per Senin, 23 Maret 2026:
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 gram
|Rp1.471.500
|1 gram
|Rp2.843.000
|2 gram
|Rp5.626.000
|3 gram
|Rp8.414.000
|5 gram
|Rp13.990.000
|10 gram
|Rp27.925.000
|25 gram
|Rp69.687.000
|50 gram
|Rp139.295.000
|100 gram
|Rp278.512.000
|1.000 gram (1 kg)
|Rp2.783.600.000
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Analis memproyeksikan level support kuat berada di Rp2.800.000. Jika harga emas dunia menembus ke bawah USD 4.400 per troy ounce, ada potensi harga domestik terkoreksi lebih lanjut.
Penurunan harian sebesar Rp50.000 merupakan koreksi yang cukup dalam. Bagi investor dengan profil risiko moderat, metode dollar cost averaging (beli bertahap) dapat dimulai saat harga mengalami penurunan tajam seperti hari ini.
Harga emas Antam hari ini, Selasa (17/3/2026), turun Rp4.000 menjadi Rp2.988.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di sini.
Harga emas Antam hari ini, Senin 16 Maret 2026, turun Rp5.000 menjadi Rp2.992.000 per gram. Cek rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini Sabtu 14 Maret 2026 turun Rp24.000 menjadi Rp2.997.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini (12/3/2026) turun tajam Rp45.000 per gram menjadi Rp3.042.000. Simak rincian harga buyback dan analisis pasar di sini.
Harga emas Antam hari ini Rabu, 11 Maret 2026, naik tajam ke Rp3.087.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di Logam Mulia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved