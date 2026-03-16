Harga Emas Antam Hari Ini 16 Maret 2026: Turun Jadi Rp2.992.000 per gram

Harga emas Antam hari ini, Senin 16 Maret 2026, terpantau mengalami penurunan. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas hari ini melandai Rp5.000 per gram dibandingkan dengan harga pada akhir pekan lalu. Saat ini, harga emas Antam berada di level Rp2.992.000 per gram. Penurunan ini juga diikuti oleh harga pembelian kembali atau buyback yang turun dengan besaran yang sama.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut adalah daftar harga emas Antam untuk berbagai pecahan sebelum pajak per Senin, 16 Maret 2026:

Pecahan Harga (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram Rp1.546.000 1 gram Rp2.992.000 2 gram Rp5.934.000 3 gram Rp8.883.000 5 gram Rp14.775.000 10 gram Rp29.470.000 25 gram Rp73.510.000 50 gram Rp146.855.000 100 gram Rp293.560.000 250 gram Rp733.590.000 500 gram Rp1.466.900.000 1.000 gram Rp2.933.200.000

Harga buyback atau harga yang diterima investor jika menjual kembali emasnya ke Antam juga mengalami koreksi. Harga buyback emas Antam hari ini berada di angka Rp2.744.000 per gram, turun Rp5.000 dari posisi sebelumnya yang berada di level Rp2.749.000 per gram.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai aturan yang berlaku. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (untuk pemegang NPWP) dan 3% (non-NPWP). PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. (E-3)