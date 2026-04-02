Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 2 April 2026: Naik Bergerombol

Harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis pagi, 2 April 2026, mencatatkan kenaikan signifikan. Berdasarkan data terbaru, tiga jenis emas utama yang dipasarkan yakni Antam, UBS, dan Galeri 24 kompak mengalami lonjakan harga dibandingkan hari sebelumnya.

Kenaikan harga emas Pegadaian sejalan dengan tren harga emas global dan harga resmi Logam Mulia Antam yang juga menyentuh angka baru. Berdasarkan data terverifikasi server per 1 April 2026, harga dasar emas Antam 1 gram telah berada di level Rp2.902.000,00 dengan harga buyback sebesar Rp2.827.000,00. Tren penguatan ini berlanjut hingga perdagangan di gerai Pegadaian pada Kamis pagi ini.

Daftar Harga Emas di Pegadaian (Kamis, 2 April 2026)

Jenis Emas Kondisi Pasar Status Emas Antam Melonjak Tajam Naik Emas UBS Kompak Menguat Naik Emas Galeri 24 Ikut Terdorong Naik Naik

Analisis Pasar:

Lonjakan harga emas di Pegadaian hari ini dipicu oleh sentimen global dan kondisi inflasi domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2026 terjadi inflasi tahunan yang turut mendorong minat investor terhadap emas sebagai aset safe haven. Kenaikan harga yang kompak antara UBS, Antam, dan Galeri 24 menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap instrumen logam mulia di tengah fluktuasi ekonomi.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi, baik pembelian maupun penjualan kembali (buyback), disarankan untuk memantau pergerakan harga secara real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital atau mengunjungi outlet terdekat. Perlu diingat bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar komoditas internasional dan nilai tukar Rupiah.

Hingga saat ini, data harga spesifik untuk pecahan kecil (0,5 gram hingga 1.000 gram) di Pegadaian sedang dalam proses validasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi nominal bagi konsumen.