Andhika Prasetyo
01/4/2026 07:04
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian: Naik Berjemaah
Harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu 1 April 2026, tercatat mengalami kenaikan untuk tiga produk utama. Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 masing-masing berada di level Rp2.857.000, Rp2.941.000, dan Rp2.844.000 per gram.

Sebagai perbandingan, pada perdagangan Selasa (31/3), harga emas ketiga produk tersebut tercatat lebih rendah, yakni Rp2.846.000 untuk UBS, Rp2.937.000 untuk Antam, dan Rp2.833.000 per gram untuk Galeri24.

Untuk pilihan produk, emas Galeri24 tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 1 kilogram. Emas UBS dijual mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram, sedangkan emas Antam di laman Sahabat Pegadaian ditampilkan untuk ukuran 0,5 gram hingga 100 gram. Sementara itu, harga emas Antam di laman Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut rincian harga emas Pegadaian untuk masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

  • 0,5 gram: Rp1.492.000
  • 1 gram: Rp2.844.000
  • 2 gram: Rp5.619.000
  • 5 gram: Rp13.943.000
  • 10 gram: Rp27.811.000
  • 25 gram: Rp69.152.000
  • 50 gram: Rp138.195.000
  • 100 gram: Rp276.254.000
  • 250 gram: Rp688.939.000
  • 500 gram: Rp1.377.877.000
  • 1.000 gram: Rp2.755.754.000

Harga Emas Antam

  • 0,5 gram: Rp1.523.000
  • 1 gram: Rp2.941.000
  • 2 gram: Rp5.818.000
  • 3 gram: Rp8.701.000
  • 5 gram: Rp14.467.000
  • 10 gram: Rp28.876.000
  • 25 gram: Rp72.059.000
  • 50 gram: Rp144.035.000
  • 100 gram: Rp287.989.000

Harga Emas UBS

  • 0,5 gram: Rp1.544.000
  • 1 gram: Rp2.857.000
  • 2 gram: Rp5.670.000
  • 5 gram: Rp14.010.000
  • 10 gram: Rp27.873.000
  • 25 gram: Rp69.546.000
  • 50 gram: Rp138.806.000
  • 100 gram: Rp277.502.000
  • 250 gram: Rp693.550.000

(Ant/E-3)



