Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 11 Maret 2026: UBS-Galeri 24 Kompak Melonjak

Harga emas hari ini di PT Pegadaian, Selasa 11 Maret 2026, mencatatkan kenaikan signifikan. Berdasarkan data terbaru, harga dua jenis emas populer yakni UBS dan Galeri 24 mengalami tren penguatan di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global.
Harga emas UBS hari ini dibanderol sebesar Rp3.106.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri 24 dijual dengan harga Rp3.083.000 per gram. Kenaikan ini mempertegas posisi emas sebagai aset aman (safe haven) yang paling diminati investor di tahun 2026.
Bagi Anda yang berencana melakukan investasi atau melakukan buyback, berikut adalah rincian harga emas di Pegadaian per 11 Maret 2026:
|Jenis Emas
|Harga per Gram (Mata Uang Rupiah)
|Emas UBS
|Rp3.106.000
|Emas Galeri 24
|Rp3.083.000
Kenaikan harga emas Pegadaian hingga menembus level Rp3 juta per gram pada tahun 2026 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental. Editor Senior Ekonomi mencatat bahwa ketidakpastian geopolitik global dan kebijakan moneter bank sentral dunia menjadi pemicu utama investor beralih ke emas fisik.
Selain itu, permintaan domestik terhadap emas cetakan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terus meningkat karena kemudahan akses dan likuiditasnya yang tinggi. Selisih harga (spread) antara UBS dan Galeri 24 yang cukup tipis memberikan pilihan fleksibel bagi investor ritel untuk menyesuaikan dengan strategi portofolio mereka.
Tips Investasi Emas Saat Harga Tinggi
Disclaimer: Investasi emas memiliki risiko fluktuasi harga. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.
Harga emas batangan di PT Pegadaian (Persero) untuk cetakan UBS dan Galeri 24 terpantau mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan hari ini, Selasa, 3 Maret 2026.
