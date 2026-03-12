Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 12 Maret 2026: UBS-Galeri 24 Kompak Meroket

Andhika Prasetyo
12/3/2026 06:36
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 12 Maret 2026: UBS-Galeri 24 Kompak Meroket
ilustrasi(Antara)

 

Harga emas hari ini di Pegadaian kembali mencatatkan kenaikan signifikan pada perdagangan Kamis, 12 Maret 2026. Dua produk unggulan Pegadaian, yakni emas cetakan UBS dan Galeri 24, terpantau kompak menguat mengikuti tren positif harga logam mulia global.

Berdasarkan data terbaru, harga emas UBS untuk ukuran 1 gram kini dibanderol senilai Rp3.113.000. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, emas cetakan Galeri 24 untuk ukuran yang sama (1 gram) dipatok pada harga Rp3.098.000.

Analisis Singkat:
Kenaikan harga emas di awal Maret 2026 ini dipicu oleh tingginya permintaan aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian pasar finansial dan dinamika geopolitik global.

Daftar Harga Emas di Pegadaian (Kamis, 12 Maret 2026)

Ukuran (Gram) Harga Emas UBS (Mata Uang Rupiah) Harga Emas Galeri 24 (Mata Uang Rupiah)
0,5 gram 1.683.000 1.625.000
1 gram 3.113.000 3.098.000
2 gram 6.178.000 6.122.000
5 gram 15.267.000 15.193.000
10 gram 30.373.000 30.306.000
25 gram 75.784.000 75.355.000
50 gram 151.256.000 150.590.000
100 gram 302.393.000 301.033.000
250 gram 755.758.000 750.733.000
500 gram 1.509.741.000 1.501.466.000
1.000 gram - 3.002.930.000

Bagi Anda yang ingin mulai berinvestasi atau menambah portofolio emas, pastikan untuk memantau harga emas Pegadaian secara real-time melalui aplikasi Pegadaian Digital atau situs resmi Sahabat Pegadaian. Mengingat harga saat ini berada di level tinggi, strategi dollar cost averaging tetap menjadi rekomendasi utama bagi investor pemula.



Editor : Andhika
