Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 14 Maret 2026: UBS-Galeri 24 Melemah

Harga emas hari ini di Pegadaian, Sabtu 14 Maret 2026, mencatatkan koreksi. Dua produk utama, yaitu emas UBS dan Galeri 24, kompak mengalami penurunan harga dibandingkan hari sebelumnya, mengikuti tren pelemahan harga emas global.

Harga emas UBS hari ini dipatok Rp3.055.000 per gram, sementara harga emas Galeri 24 berada di angka Rp3.039.000 per gram. Keduanya mengalami penurunan rata-rata Rp27.000 per gram.

Rincian Harga Emas di Pegadaian

Berikut adalah daftar lengkap harga emas Pegadaian untuk berbagai ukuran yang berlaku hari ini:

Ukuran Harga UBS (Rp) Harga Galeri 24 (Rp) 0,5 Gram 1.652.000 1.593.000 1 Gram 3.055.000 3.039.000 5 Gram 15.114.000 14.900.000 10 Gram 30.069.000 29.721.000

Sentimen Pasar

Penurunan harga emas ini dipicu oleh rilis data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan inflasi masih cukup tangguh, sehingga memperkuat posisi Dolar AS. Hal ini menyebabkan harga komoditas dalam Dolar, termasuk emas, menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain dan menekan permintaan.

Meskipun sedang mengalami tren penurunan, emas tetap menjadi instrumen investasi safe haven yang diminati masyarakat Indonesia untuk jangka panjang. Investor disarankan untuk memantau pergerakan harga secara berkala sebelum melakukan transaksi jual-beli di outlet Pegadaian terdekat.