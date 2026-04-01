Harga Emas Antam Hari Ini 1 April 2026: Meroket ke Rp2,9 Juta

ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam hari ini, Rabu 1 April 2026, mencatatkan lonjakan drastis. Berdasarkan data terbaru, harga emas hari ini meroket ke level Rp2.900.000 per gram.

Kenaikan harga ini berlaku untuk seluruh ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut adalah rincian harga emas Antam hari ini sebelum pajak:

Ukuran Emas Harga (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram Rp1.500.000 1 gram Rp2.900.000 5 gram Rp14.225.000 10 gram Rp28.315.000 50 gram Rp140.795.000 100 gram Rp281.412.000 1.000 gram Rp2.812.600.000

Sejalan dengan kenaikan harga jual, harga buyback atau harga yang diterima investor jika menjual kembali emasnya ke butik Antam juga mengalami penyesuaian. Harga buyback hari ini tercatat sebesar Rp2.750.000 per gram.

Baca juga : Harga Emas Antam Hari Ini 17 Maret 2026: Melemah Jadi Rp2.988.000 per gram

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Sementara untuk buyback, dikenakan pajak PPh 23 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP atas nominal lebih dari Rp10 juta.

Analisis: Mengapa Harga Emas Melonjak?

Kenaikan harga emas hingga menyentuh angka Rp2,9 juta ini dipicu oleh beberapa faktor fundamental ekonomi global yang terjadi di tahun 2026. Ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap dolar AS menjadi pendorong utama investor beralih ke aset aman (safe haven).

Selain itu, ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral global memberikan sentimen positif bagi pergerakan harga emas dunia yang secara otomatis mengerek harga emas domestik di Indonesia. (E-3)