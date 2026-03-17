Andhika Prasetyo
17/3/2026 10:00
Harga Emas Antam Hari Ini 17 Maret 2026: Melemah Jadi Rp2.988.000 per gram
ilustrasi(Antara)

 

Harga emas Antam hari ini, Selasa 17 Maret 2026, mengalami pelemahan. Penurunan harga ini tercatat sebesar Rp4.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Mengutip data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas hari ini berada di level Rp2.988.000 per gram. Sebelumnya, pada Senin (16/3), harga emas masih bertahan di angka Rp2.992.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam 17 Maret 2026

Ukuran Emas Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
0,5 gram Rp1.544.000
1 gram Rp2.988.000
2 gram Rp5.916.000
5 gram Rp14.715.000
10 gram Rp29.375.000
25 gram Rp73.312.000
50 gram Rp146.545.000
100 gram Rp293.012.000
500 gram Rp1.464.320.000
1.000 gram (1 kg) Rp2.928.600.000

Harga Buyback Emas Antam

Harga buyback atau harga jual kembali emas Antam hari ini juga mengalami penurunan sebesar Rp4.000, sehingga menjadi Rp2.740.000 per gram. Harga buyback ini berlaku jika Anda menjual emas Anda ke Butik Emas Logam Mulia.

Informasi Pajak Transaksi Emas

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Sementara itu, untuk transaksi buyback di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. (E-3)



Editor : Andhika
