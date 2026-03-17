Harga Emas Antam Hari Ini 17 Maret 2026: Melemah Jadi Rp2.988.000 per gram

Harga emas Antam hari ini, Selasa 17 Maret 2026, mengalami pelemahan. Penurunan harga ini tercatat sebesar Rp4.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Mengutip data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas hari ini berada di level Rp2.988.000 per gram. Sebelumnya, pada Senin (16/3), harga emas masih bertahan di angka Rp2.992.000 per gram.
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 gram
|Rp1.544.000
|1 gram
|Rp2.988.000
|2 gram
|Rp5.916.000
|5 gram
|Rp14.715.000
|10 gram
|Rp29.375.000
|25 gram
|Rp73.312.000
|50 gram
|Rp146.545.000
|100 gram
|Rp293.012.000
|500 gram
|Rp1.464.320.000
|1.000 gram (1 kg)
|Rp2.928.600.000
Harga buyback atau harga jual kembali emas Antam hari ini juga mengalami penurunan sebesar Rp4.000, sehingga menjadi Rp2.740.000 per gram. Harga buyback ini berlaku jika Anda menjual emas Anda ke Butik Emas Logam Mulia.
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Sementara itu, untuk transaksi buyback di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. (E-3)
