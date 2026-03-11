Harga Emas Antam Hari Ini 11 Maret 2026: Melejit ke Rp3.087.000

ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam hari ini, Rabu 11 Maret 2026, mencatatkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data resmi dari laman logammulia.com, harga emas hari ini dipatok sebesar Rp3.087.000 per gram, naik tajam Rp40.000 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.

Kenaikan ini juga diikuti oleh harga buyback emas Antam yang meroket Rp45.000, berada di level Rp2.847.000 per gram. Lonjakan harga ini dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi global yang mendorong investor mengalihkan aset ke instrumen safe haven.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026)

Berikut adalah rincian harga emas batangan Antam di Butik Emas Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta:

Ukuran Emas Harga Dasar (Mata Uang Rupiah) 0,5 gram Rp1.593.500 1 gram Rp3.087.000 2 gram Rp6.114.000 5 gram Rp15.210.000 10 gram Rp30.365.000 50 gram Rp151.495.000 100 gram Rp302.912.000 1.000 gram Rp3.027.600.000

Analisis: Mengapa Harga Emas Melejit?

Kenaikan harga emas di tahun 2026 ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik global. Konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur logistik energi di Selat Hormuz telah memicu kekhawatiran pasar, sehingga emas sebagai aset safe haven kembali menjadi primadona.

Selain faktor global, pelemahan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS juga memberikan tekanan pada harga emas domestik, membuat harga beli di Butik Emas Antam terus merangkak naik mendekati level psikologis baru.

Informasi Pajak: Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Pastikan Anda membawa identitas diri saat melakukan transaksi.