Harga Emas Antam Hari Ini 11 Maret 2026: Melejit ke Rp3.087.000

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Harga emas Antam hari ini, Rabu 11 Maret 2026, mencatatkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data resmi dari laman logammulia.com, harga emas hari ini dipatok sebesar Rp3.087.000 per gram, naik tajam Rp40.000 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.
Kenaikan ini juga diikuti oleh harga buyback emas Antam yang meroket Rp45.000, berada di level Rp2.847.000 per gram. Lonjakan harga ini dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi global yang mendorong investor mengalihkan aset ke instrumen safe haven.
Berikut adalah rincian harga emas batangan Antam di Butik Emas Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta:
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 gram
|Rp1.593.500
|1 gram
|Rp3.087.000
|2 gram
|Rp6.114.000
|5 gram
|Rp15.210.000
|10 gram
|Rp30.365.000
|50 gram
|Rp151.495.000
|100 gram
|Rp302.912.000
|1.000 gram
|Rp3.027.600.000
Kenaikan harga emas di tahun 2026 ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik global. Konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur logistik energi di Selat Hormuz telah memicu kekhawatiran pasar, sehingga emas sebagai aset safe haven kembali menjadi primadona.
Selain faktor global, pelemahan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dolar AS juga memberikan tekanan pada harga emas domestik, membuat harga beli di Butik Emas Antam terus merangkak naik mendekati level psikologis baru.
Informasi Pajak: Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Pastikan Anda membawa identitas diri saat melakukan transaksi.
Harga emas hari ini di Pegadaian Rabu (11/3/2026) terpantau naik. Emas UBS dipatok Rp3,106 juta per gram, sementara Galeri 24 dijual Rp3,083 juta per gram.
Kenaikan tajam emas dalam sepekan terakhir dipicu oleh eskalasi militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
