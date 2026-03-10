Prediksi Harga Emas Rabu 11 Maret 2026: Rekor Rp3 Juta di Tengah Sinyal Damai Trump

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
HARGA emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (Antam) mencatatkan sejarah baru pada Selasa (10/3/2026) dengan menembus angka Rp3.047.000 per gram. Namun, memasuki perdagangan Rabu (11/3/2026), tren penguatan ini diprediksi akan menghadapi tantangan besar dari sentimen global terbaru.
Kenaikan tajam emas dalam sepekan terakhir dipicu oleh eskalasi militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun, pada Selasa sore, harga emas di pasar spot mulai melandai ke kisaran USD 5.171 per ons troi setelah Presiden AS Donald Trump memberikan indikasi bahwa konflik tersebut mungkin segera berakhir melalui jalur negosiasi.
Sinyal damai ini langsung menekan harga minyak mentah dunia hingga anjlok lebih dari 10%, yang secara tidak langsung mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi energi.
|Berat Emas
|Harga (Mata Uang Rupiah)
|1 Gram
|Rp3.047.000
|5 Gram
|Rp15.010.000
|10 Gram
|Rp29.965.000
|100 Gram
|Rp298.912.000
|Harga Buyback (Jual Kembali)
|Rp2.802.000
Faktor penentu utama harga emas pada Rabu, 11 Maret 2026, adalah rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat. Analis memperkirakan jika inflasi tercatat lebih tinggi dari proyeksi 2,4%, Dolar AS berpotensi menguat dan menekan harga emas lebih dalam. Sebaliknya, jika data inflasi melandai, emas memiliki peluang untuk mempertahankan posisinya di atas level Rp3 juta per gram.
Analis komoditas memperkirakan harga emas Antam besok akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah tipis (koreksi teknis) di rentang Rp5.000 hingga Rp12.000 per gram. Hal ini dikarenakan investor mulai melakukan aksi ambil untung (profit taking) setelah emas mencetak rekor tertinggi sepanjang masa.
Investor disarankan untuk mencermati spread harga yang mencapai Rp245.000 per gram. Dengan selisih yang cukup lebar ini, emas batangan lebih direkomendasikan untuk simpanan jangka panjang (di atas 1-2 tahun) daripada spekulasi harian.
Berapa harga emas Antam hari ini 10 Maret 2026?
Harga emas Antam hari ini adalah Rp3.047.000 per gram, naik Rp43.000 dari hari sebelumnya.
Kapan waktu terbaik membeli emas di tahun 2026?
Secara historis, membeli saat terjadi koreksi teknis setelah rekor tertinggi (seperti prediksi besok) bisa menjadi peluang, namun pastikan untuk tujuan investasi jangka panjang.
Berapa potongan pajak beli emas?
Sesuai PMK No. 34/2017, pembelian emas dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi yang tidak memiliki NPWP.
(Cah/P-3)
Update harga emas Antam hari ini Selasa 10 Maret 2026 naik Rp8.000. Cek rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
Update harga emas hari ini 10 Maret 2026 di Pegadaian. Harga emas UBS dan Galeri 24 kompak turun tajam. Cek rincian harga per gram di sini.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Senin (9/3/2026), turun tajam ke level Rp3.004.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan analisis harga emas dunia terkini.
HARGA emas batangan yang ditawarkan melalui PT Pegadaian (Persero) menunjukkan pergerakan yang stabil pada awal pekan ini.
Update harga emas Antam hari ini Selasa 10 Maret 2026 naik Rp8.000. Cek rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
Berdasarkan data resmi Logam Mulia pada Senin (9/3/2026), harga emas Antam berada di level Rp3.004.000 per gram.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan Senin, 9 Maret 2026.
Harga emas Antam hari ini Sabtu (7/3/2026) melambung ke level Rp3.059.000 per gram. Simak rincian harga emas batangan 0,5 gram hingga 1 kg di sini.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved