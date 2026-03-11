Prediksi Harga Emas Kamis 12 Maret 2026: Antara Rekor Baru dan Ancaman Koreksi

ilustrasi.(Antara)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mencetak rekor tertinggi baru pada Rabu (11/3/2026) dengan menembus angka Rp3.087.000 per gram. Namun, posisi ini diprediksi akan mengalami guncangan pada perdagangan Kamis (12/3/2026) seiring dengan dinamika pasar energi global dan rilis data ekonomi Amerika Serikat.

Efek Domino Anjloknya Harga Minyak Dunia

Salah satu sentimen utama yang membayangi harga emas besok adalah anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 11 persen ke kisaran USD 85-87 per barel. Penurunan tajam ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memberikan sinyal kuat bahwa konflik militer dengan Iran di Timur Tengah akan segera berakhir.

Secara historis, penurunan harga energi yang drastis dapat meredakan tekanan inflasi global. Kondisi ini berpotensi mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai (hedging), sehingga memicu aksi ambil untung (profit taking) oleh para investor besar di pasar spot global.

Update Harga Emas Antam (Rabu, 11 Maret 2026) Pecahan Harga (Mata Uang Rupiah) 1 Gram Rp3.087.000 5 Gram Rp15.210.000 10 Gram Rp30.365.000 100 Gram Rp302.912.000 Harga Buyback (Jual Kembali) Rp2.847.000

Menanti Data Inflasi CPI Amerika Serikat

Fokus utama pasar pada Rabu malam (WIB) adalah rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat untuk bulan Februari. Konsensus pasar memperkirakan inflasi tahunan berada di level 2,4 persen. Jika realisasi inflasi lebih rendah dari perkiraan, hal ini akan memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed, yang biasanya menjadi sentimen positif bagi emas.

Namun, jika inflasi justru tetap tinggi di tengah ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya reda, Dolar AS berisiko menguat dan menekan harga emas kembali ke bawah level psikologis USD 5.150 per ons troi.

Proyeksi Harga Kamis, 12 Maret 2026

Berdasarkan analisis teknis dan sentimen fundamental, harga emas Antam pada Kamis besok diprediksi akan bergerak di rentang Rp3.065.000 hingga Rp3.095.000 per gram. Potensi koreksi tipis sangat terbuka mengingat harga emas sudah naik cukup signifikan dalam tiga hari terakhir.

Investor disarankan untuk tetap waspada terhadap spread harga yang mencapai Rp240.000 per gram. Bagi investasi jangka panjang, emas masih menjadi pilihan utama, namun untuk spekulasi jangka pendek, risiko volatilitas pasca-rilis data CPI AS perlu diantisipasi dengan ketat.

People Also Ask (FAQ) Berapa harga emas Antam besok 12 Maret 2026?

Harga diprediksi fluktuatif di rentang Rp3.065.000 - Rp3.095.000 per gram, bergantung pada hasil data inflasi AS malam ini. Mengapa harga minyak dunia anjlok sangat dalam?

Penurunan dipicu oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang mengklaim perang di Iran hampir selesai dan AS mempertimbangkan kontrol atas Selat Hormuz. Apakah saat ini waktu yang tepat menjual emas?

Dengan harga buyback di Rp2.847.000, pemilik emas yang membeli di bawah harga tersebut bisa mempertimbangkan profit taking, namun pastikan selisih spread tidak merugikan Anda.

