Harga Emas Antam Hari Ini 12 Maret 2026: Anjlok ke Rp3.042.000

Headline
Harga emas Antam hari ini, Kamis 12 Maret 2026, mengalami penurunan tajam. Penurunan ini menjadi salah satu koreksi harian terdalam sepanjang bulan Maret 2026.
Berdasarkan data resmi dari laman Logammulia.com, harga emas hari ini berada di posisi Rp3.042.000 per gram, turun sebesar Rp45.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp3.087.000.
|Ukuran Emas
|Harga Dasar (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|Rp1.571.000
|1 Gram
|Rp3.042.000
|5 Gram
|Rp14.985.000
|10 Gram
|Rp29.865.000
Harga buyback atau harga pembelian kembali oleh Antam juga mengalami penurunan. Hari ini, harga buyback berada di level Rp2.890.000 per gram. Perlu diingat bahwa transaksi buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta akan dikenakan PPh 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Anjloknya harga emas hari ini dipicu oleh kombinasi penguatan indeks Dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi global. Selain itu, menjelang periode libur nasional Lebaran 2026, volume perdagangan emas fisik di dalam negeri cenderung meningkat seiring dengan kebutuhan likuiditas masyarakat, yang seringkali diikuti oleh aksi profit taking di pasar sekunder. (E-3)
