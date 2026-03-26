Harga Emas Antam 26 Maret 2026 Naik Tipis, Cek Rincian Harga per Gram

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan kenaikan pada perdagangan Kamis, 26 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik Rp 7.000 menjadi Rp 2.850.000 per gram.
Kenaikan ini juga diikuti oleh naiknya harga buyback atau harga pembelian kembali oleh Antam yang naik Rp 27.000 menjadi Rp 2.507.000 per gram. Pergerakan ini mencerminkan optimisme pasar global yang mulai pulih di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah.
|Ukuran Emas
|Harga Jual (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|Rp 1.475.000
|1 Gram
|Rp 2.850.000
|5 Gram
|Rp 14.025.000
|10 Gram
|Rp 27.995.000
|50 Gram
|Rp 139.645.000
|100 Gram
|Rp 279.212.000
Kenaikan harga emas hari ini dipicu oleh penguatan harga emas dunia di pasar spot yang kembali menembus level US$ 4.551 per troy ons. Sentimen positif muncul setelah adanya sinyal deeskalasi konflik di Timur Tengah yang menurunkan harga minyak global, sehingga memberikan angin segar bagi aset safe haven seperti emas.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Meski harga jual emas stabil, para investor perlu waspada terhadap harga buyback yang mengalami penurunan cukup dalam.
