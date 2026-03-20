Harga Emas Antam 20 Maret 2026: Anjlok ke Rp2,94 Juta, Cek Rinciannya!

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARGA emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau mengalami penurunan tajam pada perdagangan Jumat, 20 Maret 2026. Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas hari ini dibanderol Rp2.943.000 per gram, turun signifikan dari posisi puncaknya yang sempat melampaui Rp3.000.000.
Koreksi harga ini sejalan dengan melemahnya harga emas dunia di pasar spot yang tertekan oleh sentimen suku bunga global dan fluktuasi harga energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
|Ukuran
|Harga (Mata Uang Rupiah)
|0,5 gram
|Rp1.521.500
|1 gram
|Rp2.943.000
|2 gram
|Rp5.826.000
|5 gram
|Rp14.490.000
|10 gram
|Rp28.925.000
|50 gram
|Rp144.295.000
|100 gram
|Rp288.512.000
Harga beli kembali atau buyback emas Antam hari ini juga merosot ke angka Rp2.665.000 per gram. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi emas batangan dikenakan potongan pajak sebagai berikut:
Analis komoditas menyebutkan bahwa tekanan pada harga emas dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap inflasi energi yang memaksa bank sentral untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat (hawkish). Meskipun emas merupakan aset lindung nilai, kenaikan biaya pinjaman global membuat investor lebih memilih aset yang memberikan imbal hasil bunga seperti obligasi pemerintah.
Bagi para kolektor dan investor emas di Indonesia, fluktuasi ini dipandang sebagai dinamika pasar yang wajar setelah emas mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all-time high) pada awal tahun 2026.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
