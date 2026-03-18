Harga Emas Antam 18 Maret 2026: Peluang Rebound ke Level Rp3 Juta di Tengah Tensi Geopolitik

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Rabu (18/3/2026), diprediksi akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat. Setelah sempat terkoreksi tipis pada hari sebelumnya, emas kini berpeluang kembali menembus level psikologis Rp3.000.000 per gram.
Berdasarkan data dari laman Logam Mulia, harga emas Antam saat ini berada di posisi Rp2.988.000 per gram. Namun, para pengamat pasar komoditas melihat adanya potensi penguatan menuju level resistance pertama di angka Rp3.018.000 per gram dalam jangka pendek.
|Ukuran Emas
|Harga Terkini (Mata Uang Rupiah)
|0,5 Gram
|Rp1.544.000
|1 Gram
|Rp2.988.000
|2 Gram
|Rp5.916.000
|5 Gram
|Rp14.715.000
|10 Gram
|Rp29.375.000
|100 Gram
|Rp293.012.000
|1.000 Gram (1 Kg)
|Rp2.928.600.000
Sementara itu, harga buyback atau harga pembelian kembali oleh Antam tercatat stagnan di level Rp2.740.000 per gram. Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, setiap transaksi penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal di atas Rp10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP.
Kenaikan harga emas dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang kini memasuki minggu ketiga. Gangguan pengiriman minyak mentah di Selat Hormuz telah mendorong harga minyak dunia jenis Brent melonjak hingga 33%, yang pada gilirannya memicu kekhawatiran inflasi global.
Di pasar spot global, emas bertahan kokoh di atas level US$5.000 per troy ounce. Kondisi ini membuat investor cenderung mengalihkan aset mereka ke logam mulia sebagai langkah pengamanan nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan nilai tukar Rupiah yang berada di kisaran Rp16.997 per Dolar AS.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
