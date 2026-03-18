Harga Emas Antam Hari Ini 18 Maret 2026: Terkoreksi Tipis ke Rp2.988.000 per Gram

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan pada perdagangan Rabu, 18 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.988.000 per gram, mengalami penurunan sebesar Rp4.000 dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.
Penurunan ini juga diikuti oleh harga pembelian kembali atau buyback yang kini berada di posisi Rp2.740.000 per gram. Kondisi pasar global yang fluktuatif serta penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga logam mulia di dalam negeri hari ini.
Berikut adalah rincian harga emas Antam untuk berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram:
|Ukuran Emas
|Harga Terkini Emas Antam
|0,5 Gram
|Rp1.544.000
|1 Gram
|Rp2.988.000
|2 Gram
|Rp5.916.000
|5 Gram
|Rp14.715.000
|10 Gram
|Rp29.375.000
|25 Gram
|Rp73.312.000
|50 Gram
|Rp146.545.000
|100 Gram
|Rp293.012.000
|250 Gram
|Rp732.265.000
|500 Gram
|Rp1.464.320.000
|1.000 Gram (1 Kg)
|Rp2.928.600.000
Ketentuan Pajak Transaksi Emas:
Penurunan tipis harga emas Antam hari ini dipicu oleh aksi ambil untung (profit taking) oleh sebagian investor di pasar global setelah emas sempat mendekati level psikologis Rp3.000.000 beberapa waktu lalu. Selain itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang cenderung stabil di kisaran Rp16.997 memberikan tekanan pada harga emas domestik.
Meski demikian, para pengamat melihat adanya potensi rebound dalam jangka pendek mengingat tensi geopolitik global yang belum mereda, yang tetap menempatkan emas sebagai aset lindung nilai utama bagi para investor. (E-4)
Harga emas Antam hari ini, Selasa (17/3/2026), turun Rp4.000 menjadi Rp2.988.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di sini.
Harga emas Antam hari ini, Senin 16 Maret 2026, turun Rp5.000 menjadi Rp2.992.000 per gram. Cek rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini Sabtu 14 Maret 2026 turun Rp24.000 menjadi Rp2.997.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini (12/3/2026) turun tajam Rp45.000 per gram menjadi Rp3.042.000. Simak rincian harga buyback dan analisis pasar di sini.
Harga emas Antam hari ini Rabu, 11 Maret 2026, naik tajam ke Rp3.087.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di Logam Mulia.
Setelah sempat terkoreksi tipis pada hari sebelumnya, emas kini berpeluang kembali menembus level psikologis Rp3.000.000 per gram.
Harga emas Antam hari ini, Selasa (17/3/2026), turun Rp4.000 menjadi Rp2.988.000 per gram. Simak rincian harga beli dan buyback terbaru di sini.
Harga emas Antam hari ini, Senin 16 Maret 2026, turun Rp5.000 menjadi Rp2.992.000 per gram. Cek rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas Antam hari ini Sabtu 14 Maret 2026 turun Rp24.000 menjadi Rp2.997.000 per gram. Simak rincian harga buyback dan pecahan lainnya di sini.
Harga emas UBS hari ini di Pegadaian turun ke Rp3.055.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas Galeri 24 dan Antam terbaru di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved