Harga Emas Antam Hari Ini 18 Maret 2026: Terkoreksi Tipis ke Rp2.988.000 per Gram

Ilustrasi(Antara)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan pada perdagangan Rabu, 18 Maret 2026. Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.988.000 per gram, mengalami penurunan sebesar Rp4.000 dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya.

Penurunan ini juga diikuti oleh harga pembelian kembali atau buyback yang kini berada di posisi Rp2.740.000 per gram. Kondisi pasar global yang fluktuatif serta penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga logam mulia di dalam negeri hari ini.

Daftar Harga Emas Antam 18 Maret 2026

Berikut adalah rincian harga emas Antam untuk berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram:

Ukuran Emas Harga Terkini Emas Antam 0,5 Gram Rp1.544.000 1 Gram Rp2.988.000 2 Gram Rp5.916.000 5 Gram Rp14.715.000 10 Gram Rp29.375.000 25 Gram Rp73.312.000 50 Gram Rp146.545.000 100 Gram Rp293.012.000 250 Gram Rp732.265.000 500 Gram Rp1.464.320.000 1.000 Gram (1 Kg) Rp2.928.600.000

Ketentuan Pajak Transaksi Emas:

Dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Penjualan Kembali (Buyback): Transaksi dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (NPWP) atau 3% (non-NPWP), dipotong langsung dari total nilai transaksi.

Analisis: Mengapa Harga Emas Turun Hari Ini?

Penurunan tipis harga emas Antam hari ini dipicu oleh aksi ambil untung (profit taking) oleh sebagian investor di pasar global setelah emas sempat mendekati level psikologis Rp3.000.000 beberapa waktu lalu. Selain itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang cenderung stabil di kisaran Rp16.997 memberikan tekanan pada harga emas domestik.

Meski demikian, para pengamat melihat adanya potensi rebound dalam jangka pendek mengingat tensi geopolitik global yang belum mereda, yang tetap menempatkan emas sebagai aset lindung nilai utama bagi para investor. (E-4)