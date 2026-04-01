Harga Emas Perhiasan di Palu Turun, Minat Pembeli Mulai Meningkat

Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

M Taufan SP Bustan
01/4/2026 19:39
Ilustrasi(MI/M Taufan SP Bustan)

HARGA emas perhiasan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau di Pasar Perhiasan Emas Bambaru, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat.

Berdasarkan pantauan, emas perhiasan kadar 22 karat saat ini dijual sekitar Rp2.300.000 per gram. Sementara itu, emas 23 karat berada di kisaran Rp2.500.000 per gram.

Salah satu pedagang, Taufik, mengatakan penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

“Harga emas perhiasan ikut turun karena harga emas Antam juga mengalami penurunan. Secara otomatis, harga di pasar menyesuaikan,” ujarnya, Rabu (1/4).

Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Hasanah. Ia menjelaskan, harga emas Antam saat ini berada di kisaran Rp2.837.000 per gram, turun dibanding beberapa bulan sebelumnya yang sempat menembus Rp3.000.000 per gram.

Meski demikian, penurunan harga ini mulai berdampak positif terhadap aktivitas pasar. Minat beli masyarakat perlahan meningkat, meskipun daya beli masih cenderung fluktuatif.

“Memang daya beli belum sepenuhnya stabil, tapi sejak harga turun, transaksi di pasar mulai lebih ramai,” kata Hasanah.

Para pedagang berharap harga emas dapat bergerak stabil ke depan, sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional semakin meningkat. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved