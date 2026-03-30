Basuki Eka Purnama
30/3/2026 10:24
Senin (30/3), Harga Emas Antam Turun Rp30.000, Kini Berada di Level Rp2.807.000 per Gram
Ilustrasi--Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026).(ANTARA/M Risyal Hidaya)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan signifikan pada awal pekan ini. Berdasarkan pantauan dari laman Logam Mulia, Senin (30/03) pukul 09.04 WIB, harga emas merosot Rp30.000 menjadi Rp2.807.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.837.000.

Sejalan dengan harga jual, harga pembelian kembali (buyback) oleh Antam juga mengalami penyesuaian menjadi Rp2.425.000 per gram. Perlu dicatat bahwa harga emas Antam bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar.

Daftar Harga Emas Batangan Antam Terbaru

Berikut adalah rincian harga emas Antam untuk berbagai satuan gramasi:

  • 0,5 gram: Rp1.453.500
  • 1 gram: Rp2.807.000
  • 2 gram: Rp5.554.000
  • 5 gram: Rp13.810.000
  • 10 gram: Rp27.565.000
  • 25 gram: Rp68.787.000
  • 50 gram: Rp137.495.000
  • 100 gram: Rp274.912.000
  • 500 gram: Rp1.373.820.000
  • 1.000 gram: Rp2.747.600.000

Ketentuan Pajak Transaksi

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, setiap transaksi emas batangan dikenakan potongan pajak sebagai berikut:

  • Pembelian Emas: Dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap pembelian akan disertai dengan bukti potong pajak.
  • Penjualan Kembali (Buyback): Untuk transaksi di atas Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak ini akan dipotong langsung dari total nilai buyback. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
