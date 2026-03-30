Ilustrasi--Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026).(ANTARA/M Risyal Hidaya)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan penurunan signifikan pada awal pekan ini. Berdasarkan pantauan dari laman Logam Mulia, Senin (30/03) pukul 09.04 WIB, harga emas merosot Rp30.000 menjadi Rp2.807.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.837.000.

Sejalan dengan harga jual, harga pembelian kembali (buyback) oleh Antam juga mengalami penyesuaian menjadi Rp2.425.000 per gram. Perlu dicatat bahwa harga emas Antam bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar.

Daftar Harga Emas Batangan Antam Terbaru

Berikut adalah rincian harga emas Antam untuk berbagai satuan gramasi:

0,5 gram: Rp1.453.500

1 gram: Rp2.807.000

2 gram: Rp5.554.000

5 gram: Rp13.810.000

10 gram: Rp27.565.000

25 gram: Rp68.787.000

50 gram: Rp137.495.000

100 gram: Rp274.912.000

500 gram: Rp1.373.820.000

1.000 gram: Rp2.747.600.000

Ketentuan Pajak Transaksi

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, setiap transaksi emas batangan dikenakan potongan pajak sebagai berikut: