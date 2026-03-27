Turun Tipis, Harga Emas di Batam Bikin Pembeli ‘Wait and See’

HARGA emas di Kota Batam pada Kamis (26/3/2026) mengalami penurunan tipis dalam beberapa hari terakhir, membuat sebagian masyarakat memilih bersikap “wait and see” sebelum melakukan pembelian.

Berdasarkan pantauan di sejumlah gerai seperti Pegadaian serta toko emas di kawasan Tanjung dan pusat perbelanjaan, harga emas 24 karat saat ini berada di kisaran Rp2,9 juta hingga Rp3,05 juta per gram.

Penurunan ini tidak terlalu signifikan, namun cukup memengaruhi psikologi pasar. Sejumlah pembeli terlihat masih datang ke toko, tetapi lebih banyak yang memilih menunda transaksi.

Salah satu pegawai toko emas di kawasan Tanjung Pantun, Batam, Anwar, mengatakan kondisi tersebut sudah terasa dalam beberapa hari terakhir.

“Harganya memang turun sedikit, tapi belum terlalu jauh. Pembeli masih ada, cuma banyak yang lihat-lihat dulu, belum langsung beli,” ujarnya, Kamis (26/3).

Menurutnya, kondisi harga yang belum stabil membuat masyarakat cenderung menunggu momentum yang lebih pasti.

“Biasanya kalau harga turun sedikit begini, orang masih nunggu. Takutnya nanti turun lagi, jadi mereka tahan dulu,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pergerakan harga emas di Batam mengikuti tren nasional dan global, sehingga perubahan bisa terjadi dalam waktu singkat.

“Kami di sini ikut harga pusat. Kalau harga dunia berubah, di Batam juga ikut menyesuaikan,” jelasnya.

Di sisi lain, konsumen juga mengaku masih menahan diri untuk membeli emas. Seorang warga Batam, Yanti (32), mengatakan dirinya memilih menunggu harga lebih stabil.

“Saya sebenarnya sudah mau beli, tapi lihat harganya masih bisa turun lagi, jadi lebih baik tunggu dulu,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Sunardi (40), yang memilih bersikap hati-hati dalam membeli emas saat ini.

“Kalau selisihnya masih kecil, saya biasanya tunggu sampai benar-benar turun atau sudah mulai naik stabil. Sekarang masih belum jelas arahnya,” katanya.

Sementara itu, konsumen lainnya, Dani (28), mengaku rutin memantau pergerakan harga sebelum memutuskan membeli.

“Saya rutin cek harga. Kalau nanti sudah mulai naik lagi, mungkin baru saya beli sebelum makin mahal,” ucapnya.

Sepanjang Maret 2026, harga emas tercatat sempat menyentuh level di atas Rp3,1 juta per gram sebelum akhirnya mengalami koreksi tipis menjelang akhir bulan.

Meski demikian, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat karena dinilai relatif aman dan stabil dalam jangka panjang. (H-2)