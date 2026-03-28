Harga Emas Melemah di Batam, Permintaan Warga Meningkat

Deretan perhiasan emas yang dijual di toko wilayah Batam.(Dok. MI)

HARGA emas di Batam, Kepulauan Riau, mengalami pelemahan pada Sabtu (28/3/2026) seiring penyesuaian harga di pasar nasional. Kondisi ini mendorong peningkatan permintaan dari warga yang memanfaatkan momentum untuk membeli logam mulia, baik sebagai investasi maupun perhiasan.

Penurunan harga terlihat pada produk emas batangan yang dijual melalui Pegadaian. Mengacu pada harga nasional, emas batangan Antam dibanderol sekitar Rp2.909.000 per gram dan Rp1.506.000 untuk ukuran 0,5 gram. Sementara itu, produk Galeri24 berada di kisaran Rp2.806.000 per gram dan emas UBS sekitar Rp2.819.000 per gram. Seluruhnya tercatat turun dibandingkan hari sebelumnya.

Selain emas batangan, harga emas perhiasan di sejumlah toko emas di kawasan Nagoya dan Jodoh juga ikut menyesuaikan. Untuk emas perhiasan 24 karat, harga acuan berada di kisaran Rp2.030.000 hingga Rp2.240.000 per gram. Sementara kadar 23 karat dan 22 karat masing-masing berada di sekitar Rp1.875.000 dan Rp1.793.000 per gram sebelum ditambah ongkos pembuatan.

Adapun emas perhiasan dengan kadar lebih rendah seperti 17 karat diperdagangkan di kisaran Rp1.482.000 hingga Rp1.590.000 per gram, sedangkan 10 karat sekitar Rp930.000 per gram. Di tingkat ritel, toko emas umumnya menambahkan ongkos pembuatan sekitar Rp60.000 hingga Rp150.000 per gram, tergantung desain dan tingkat kerumitan.

Dengan penyesuaian tersebut, harga perhiasan 22 karat di Batam pada akhir pekan ini berada di kisaran Rp1,85 juta hingga Rp1,95 juta per gram, sementara perhiasan 17 karat sekitar Rp1,55 juta hingga Rp1,65 juta per gram.

Seorang pedagang emas di kawasan Nagoya menyebutkan bahwa penurunan harga mendorong peningkatan jumlah pembeli, terutama pada akhir pekan. Warga dinilai memanfaatkan momen ini untuk menambah simpanan emas maupun membeli perhiasan untuk kebutuhan pribadi.

“Kalau harga turun seperti ini biasanya pembeli lebih ramai, apalagi menjelang akhir pekan. Banyak yang beli untuk investasi, ada juga untuk dipakai,” ujar Nurman pegawai Banda Baru Nagoya.

Ia menambahkan, emas batangan seperti Antam dan Galeri24 masih menjadi pilihan utama untuk investasi jangka panjang, sedangkan perhiasan 22 karat dan 17 karat lebih diminati untuk kebutuhan fesyen dan acara keluarga.

Pelaku usaha menyarankan masyarakat untuk tetap memantau perkembangan harga emas harian serta membandingkan harga di beberapa toko sebelum melakukan pembelian. Transparansi harga dasar dan ongkos pembuatan dinilai penting agar konsumen mendapatkan harga yang wajar di tengah fluktuasi pasar global. (H-3)