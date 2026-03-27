Percepatan Infrastruktur Jadi Daya Tarik Batam

Pembangunan infrastruktur picu lonjakan investasi di Batam.(Dok. Antara)

PERTUMBUHAN pesat investasi di Batam mulai memicu lonjakan kebutuhan hunian modern. Di tengah geliat ekonomi yang terus meningkat, proyek properti kini berlomba mengejar momentum, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor perbankan.

Realisasi investasi yang menembus sekitar Rp69 triliun pada awal 2025 menjadi salah satu indikator kuatnya daya tarik Batam. Percepatan pembangunan infrastruktur juga ikut mendorong arus masuk investor dan tenaga profesional, yang pada akhirnya memperbesar kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terencana.

Menangkap peluang tersebut, PT Mahkota Properti Sukses menggandeng BNI dalam kerja sama strategis untuk mempercepat pembangunan proyek Central Hills. Kolaborasi ini mencakup pembiayaan konstruksi hingga sistem pembayaran bagi kontraktor, vendor, dan distributor yang terlibat.

Dukungan pendanaan ini ditargetkan mampu mempercepat pembangunan dalam enam bulan ke depan. Pengembang juga melakukan seleksi ketat terhadap mitra kontraktor guna menjaga kualitas proyek di tengah percepatan tersebut.

Chief Executive Officer Central Group, Princip Muljadi, menilai kolaborasi ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah tingginya permintaan hunian.

“Kolaborasi dengan BNI merupakan langkah strategis bagi Central Group dalam memastikan percepatan pembangunan Central Hills. Dukungan ini tidak hanya memperkuat kapasitas pembangunan proyek, tetapi juga memberikan kepastian dan kepercayaan bagi konsumen bahwa hunian mereka dibangun oleh pengembang dengan dukungan institusi finansial yang kuat,” ujarnya dikutip pada Jumat (27/3).

Tak hanya pengembang, perbankan juga membidik sisi konsumen. BNI disebut akan menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema bunga kompetitif dan proses pengajuan yang lebih sederhana, sebagai upaya menangkap pasar yang tengah berkembang.

Di sisi konsep, Central Hills dirancang sebagai kawasan terpadu berbasis teknologi. Pengembang mengusung konsep Smart Integrated Township dengan integrasi hunian dan fasilitas digital melalui aplikasi Central Connect, yang menggabungkan Smart Home, Smart Cluster, dan Smart Community.

Lokasinya di Batam Center juga menjadi nilai tambah, dengan akses cepat ke fasilitas pendidikan, pusat belanja, hingga layanan kesehatan. Kawasan ini disebut hanya berjarak sekitar 10 menit dari Bandara Internasional Hang Nadim serta dekat dengan terminal ferry internasional yang menghubungkan Batam dengan negara tetangga.

Selain hunian, pengembangan kawasan juga mencakup area komersial berupa Lifestyle Street Mall seluas 8 hektar. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat aktivitas baru, mulai dari kuliner hingga hiburan, sekaligus menarik merek nasional dan internasional masuk ke Batam.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang agresif, proyek-proyek seperti ini mencerminkan pergeseran Batam dari sekadar kawasan industri menjadi pusat hunian modern dan gaya hidup. (Z-10)