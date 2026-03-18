Bagan Liga Champions 16 Besar 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KOMPETISI tertinggi Eropa, Liga Champions 2025/2026, telah memasuki fase yang paling mendebarkan. Setelah berakhirnya babak 16 besar Liga Champions pada 18 Maret 2026, berikut bagan Liga Champions 2026 delapan tim terbaik kini telah mengantongi tiket menuju babak perempat final. Berbeda dengan format lama, bagan fase gugur kali ini telah ditentukan sejak awal, memungkinkan penggemar melihat prediksi jalur juara hingga ke final di Budapest.
Berikut adalah delapan klub yang berhasil melewati hadangan di babak 16 besar:
Berdasarkan undian resmi UEFA, berikut adalah bagan pertandingan untuk babak delapan besar yang akan berlangsung pada April 2026:
|Pertandingan
|Tim A
|Tim B
|Perempat Final 1 (QF1)
|Paris Saint-Germain
|Galatasaray
|Perempat Final 2 (QF2)
|Real Madrid
|Bayern Munchen
|Perempat Final 3 (QF3)
|Barcelona
|Atletico Madrid
|Perempat Final 4 (QF4)
|Sporting CP
|Arsenal
Pemenang dari masing-masing bagan akan bertemu di semifinal dengan aturan sebagai berikut:
Catat tanggal penting berikut agar tidak ketinggalan aksi tim favorit Anda di 16 besar Liga Champions:
(H-4)
Bayern Muenchen berada di atas angin saat menjamu Atalanta dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026.
Real Madrid singkirkan Manchester City dari Liga Champions dengan agregat 5-1. Simak komentar Alvaro Arbeloa soal kartu merah Bernardo Silva dan performa Vinicius Jr.
Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengakui timnya belum mencapai level terbaik lagi setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid untuk ketiga kalinya secara beruntun
Cek jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini (18-19 Maret 2026). Hasil leg 2 babak 16 besar: Real Madrid & PSG lolos, Liverpool vs Galatasaray live MOJI.
Cek jadwal Liga Champions malam ini 19 Maret 2026. Liverpool vs Galatasaray & Barcelona vs Newcastle. Rekap hasil Real Madrid & Arsenal lolos.
Pelatih Mikel Arteta membuka peluang menurunkan Max Dowman saat Arsenal vs Bayer Leverkusen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3)
PERTARUNGAN sengit bakal tersaji saat Barcelona vs Newcastle United pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou, Kamis (19/3) dini hari.
WINGER PSG Khvicha Kvaratskhelia puas bisa mencetak brace untuk membantu Les Parisiens menaklukkan Chelsea 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
