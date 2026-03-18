Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Media Indonesia
18/3/2026 14:05
Bagan Liga Champions 16 Besar 2026
bagan liga champions 2026(Dok.EUFA )

KOMPETISI tertinggi Eropa, Liga Champions 2025/2026, telah memasuki fase yang paling mendebarkan. Setelah berakhirnya babak 16 besar Liga Champions pada 18 Maret 2026,  berikut bagan Liga Champions 2026 delapan tim terbaik kini telah mengantongi tiket menuju babak perempat final. Berbeda dengan format lama, bagan fase gugur kali ini telah ditentukan sejak awal, memungkinkan penggemar melihat prediksi jalur juara hingga ke final di Budapest.

Daftar Tim Lolos Perempat Final Liga Champions 2025/2026

Berikut adalah delapan klub yang berhasil melewati hadangan di babak 16 besar:

  • Real Madrid (Spanyol)
  • Paris Saint-Germain (Prancis)
  • Arsenal (Inggris)
  • Bayern Munchen (Jerman)
  • Atletico Madrid (Spanyol)
  • Barcelona (Spanyol)
  • Sporting CP (Portugal)
  • Galatasaray (Turki)

Bagan Liga Champions 2026

Berdasarkan undian resmi UEFA, berikut adalah bagan pertandingan untuk babak delapan besar yang akan berlangsung pada April 2026:

Baca juga : Preview Arsenal vs Leverkusen : Arteta Siap Turunkan Max Downman  di Liga Champions

Pertandingan Tim A Tim B
Perempat Final 1 (QF1) Paris Saint-Germain Galatasaray
Perempat Final 2 (QF2) Real Madrid Bayern Munchen
Perempat Final 3 (QF3) Barcelona Atletico Madrid
Perempat Final 4 (QF4) Sporting CP Arsenal

Skema Semifinal

Pemenang dari masing-masing bagan akan bertemu di semifinal dengan aturan sebagai berikut:

  • Semifinal 1: Pemenang QF1 vs Pemenang QF2
  • Semifinal 2: Pemenang QF3 vs Pemenang QF4

Jadwal Pertandingan Fase Gugur

Catat tanggal penting berikut agar tidak ketinggalan aksi tim favorit Anda di 16 besar Liga Champions:

  • Perempat Final (Leg 1): 7 - 8 April 2026
  • Perempat Final (Leg 2): 14 - 15 April 2026
  • Semifinal (Leg 1): 28 - 29 April 2026
  • Semifinal (Leg 2): 5 - 6 Mei 2026
  • Final: 30 Mei 2026 (Arena Puskas, Budapest)

(H-4)



Editor : Indriyani Astuti
