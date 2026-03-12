Kvaratskhelia Puas PSG Libas Chelsea

Headline
WINGER PSG Khvicha Kvaratskhelia puas bisa mencetak brace untuk membantu Les Parisiens menaklukkan Chelsea 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Parc des Princes, Kamis (12/3) dini hari.
Kvaratskhelia menjadi penentu kemenangan PSG setelah mencetak dua gol pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil tersebut menempatkan juara bertahan itu di atas angin jelang leg kedua di Stamford Bridge pekan depan.
“Saya senang bisa membantu tim, tetapi yang lebih penting kami menang atas Chelsea karena mereka tim yang bagus,” kata Kvaratskhelia kepada Canal Plus.
Kemenangan sekaligus menjadi semacam balasan bagi PSG setelah mereka kalah 0-3 dari Chelsea pada final Piala Dunia Antarklub. Soal anggapan PSG musim ini tidak sekuat musim lalu ketika meraih trofi Liga Champions perdana mereka, Kvaratskhelia tak sependapat.
“Saya tidak setuju dengan itu. Kami tetap PSG dan hari ini kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami mampu melakukan apa saja. Kami hanya perlu terus bermain seperti ini,” ujarnya.
Pertandingan sempat berjalan ketat. PSG membuka keunggulan lebih dulu melalui Bradley Barcola pada awal laga, tetapi gol tersebut segera dibalas oleh Malo Gusto.
Tuan rumah kembali unggul menjelang turun minum lewat penyelesaian apik Ousmane Dembele. Namun, Enzo Fernandez mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sekitar satu jam pertandingan berjalan.
Momentum berubah pada menit ke-74 setelah kesalahan kiper Filip Jorgensen saat mengirim umpan dari belakang berhasil dipotong pemain PSG. Kesempatan itu dimanfaatkan Vitinha untuk mencetak gol melalui lob yang menaklukkan penjaga gawang Chelsea.
Menjelang akhir laga, Kvaratskhelia menambah keunggulan PSG melalui tembakan keras pada menit ke-86. Dia kemudian mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu, memastikan kemenangan telak bagi tim asuhan Luis Enrique.
Meski bakal terjal, Chelsea masih memiliki kesempatan membalikkan keadaan ketika kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di London pekan depan. Bek Chelsea Wesley Fofana yakin peluang timnya belum sepenuhnya tertutup.
“Kami tidak boleh membuat kesalahan seperti itu di level ini. Namun masih ada harapan. Kami akan bermain di kandang sendiri dan memberikan segalanya. Kami tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan,” kata Fofana. (AFP/I-1)
