Era Baru di Parc des Princes: Bagaimana Khvicha Kvaratskhelia Menjadi Napas Permainan PSG

Headline
Khvicha Kvaratskhelia telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pesepak bola paling berpengaruh di dunia. Setelah masa gemilang yang tak terlupakan di Italia bersama Napoli, pemain asal Georgia ini kini memulai babak baru sebagai pusat gravitasi serangan di Paris Saint-Germain (PSG).
Di tahun 2026, kehadirannya di Parc des Princes bukan sekadar transfer pemain bintang, melainkan simbol perubahan filosofi PSG yang kini lebih mengutamakan bakat teknis yang eksplosif dan kerja sama tim yang solid. Momen Ikonik Terkini Brace (2 Gol) vs Chelsea (UCL 12/03/2026) Nomor Punggung 7
Transfer Khvicha dari Napoli ke PSG menjadi catatan sejarah baru dalam industri sepak bola modern. Kepindahannya tidak hanya didasari oleh kebutuhan taktis, tetapi juga ambisi PSG untuk memiliki ikon global yang memiliki daya tarik visual dalam bermain.
Nilai kepindahan Khvicha diperkirakan mencapai angka yang sangat signifikan. Dalam estimasi Mata Uang Rupiah, nilai tersebut menembus angka triliunan rupiah, menjadikannya salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di Ligue 1 Prancis saat ini.
Di Paris, Khvicha menunjukkan transformasi permainan yang lebih matang. Berikut adalah beberapa aspek utama evolusi permainannya:
Berikut adalah ringkasan profil dan statistik keterlibatan Khvicha di klub barunya:
|Kategori
|Detail
|Klub Saat Ini
|Paris Saint-Germain (PSG)
|Posisi
|Left Winger / Attacking Midfielder
|Negara Asal
|Georgia
|Kekuatan Utama
|Dribbling, Vision, Two-footedness
1. Mengapa Khvicha Kvaratskhelia memilih bergabung dengan PSG?
Proyek olahraga baru PSG yang fokus pada pengembangan talenta teknis dan ambisi memenangkan Liga Champions menjadi alasan utama sang pemain hijrah ke Paris.
2. Apakah Khvicha Kvaratskhelia masih dipanggil 'Kvaradona' di Paris?
Meskipun julukan tersebut melekat karena masa lalunya di Napoli, pendukung PSG mulai memberikan julukan baru yang lebih lokal, meskipun rasa hormat terhadap kemampuannya tetap sama besar.
3. Bagaimana dampak Kvaratskhelia terhadap popularitas PSG di Eropa Timur?
Sangat besar. Kehadirannya telah meningkatkan angka penjualan merchandise dan hak siar Ligue 1 secara signifikan di kawasan Georgia dan sekitarnya.
WINGER PSG Khvicha Kvaratskhelia puas bisa mencetak brace untuk membantu Les Parisiens menaklukkan Chelsea 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
KHVICA Kvaratskhelia menyumbang satu gol saat Paris Saint-Germain (PSG) bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Aston Villa 3-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions
Napoli memprediksi biaya transfer Alejandro Garnacho akan berkisar di angka 70 juta euro, yang merupakan jumlah uang yang sama dari penjualan Khvicha Kvaratskelia ke PSG.
Khvicha Kvaratskhelia akan bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Napoli, yang menurut pakar transfer Fabrizio Romano, bernilai 70 juta Euro (Rp1,17 triliun).
Biaya kepindahan bintang asal Georgia itu adalah sebesar 70 juta euro atau sekitar Rp1,1 triliun plus tambahan. Kontrak yang disepakati Khvicha Kvaratskhelia dikabarkan berdurasi lima tahun.
Pedro Neto terlihat mendorong remaja pemungut bola dengan kedua tangannya hingga terjatuh ke kursi di masa injury time saat Chelsea tertinggal 5-2 dari PSG.
Khvicha Kvaratskhelia menjadi bintang PSG meski turun sebagai pemain pengganti dengan memborong dua gol di penghujung laga.
Dalam 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi, baik PSG maupun Chelsea sama-sama mengoleksi 3 kemenangan, sementara 5 laga sisanya berakhir imbang.
Analisis mendalam laga PSG vs Chelsea di 16 besar Liga Champions 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
