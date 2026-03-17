Preview Barcelona Vs Newcastle: Blaugrana Difavoritkan, The Magpies Datang tanpa Takut

Barcelona vs Newcastle United

PERTARUNGAN sengit bakal tersaji saat Barcelona vs Newcastle United pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou, Kamis (19/3) dini hari. Kedua tim datang dengan peluang yang masih terbuka lebar setelah bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama di St James Park.

Flick diperkirakan tetap mengandalkan skema 4-2-3-1 dengan kekuatan utama di lini tengah dan sektor sayap. Pedri dan Marc Bernal akan menjadi pengatur permainan, menopang lini depan yang diisi Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, dan Ferran Torres.

Yamal kembali menjadi pembeda setelah tampil menentukan di leg pertama. Ia kini terlibat dalam 12 gol dalam 11 laga kandang Liga Champions. Raphinha juga konsisten menjadi ancaman dengan kontribusi langsung dalam 18 gol dari 15 penampilan kandang di kompetisi ini.

Sementara itu, Marcus Rashford dan Fermin Lopez bakal diandalkan selaku top skor tim di Liga Champions musim ini dengan masing-masing lima gol.

Secara keseluruhan, produktivitas menjadi kekuatan utama Barcelona. Mereka selalu mencetak gol dalam 16 laga kandang terakhir di Liga Champions dengan rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan. Meski demikian, sang pelatih Hansi Flick mengingatkan timnya untuk lebih disiplin, terutama dalam mengantisipasi serangan balik lawan.

“Newcastle sangat berbahaya dalam transisi. Kami harus lebih baik saat menguasai bola karena di leg pertama itu justru menguntungkan mereka. Kami tahu masih bisa tampil lebih baik,” kata Hansi Flick dikutip laman UEFA, Selasa (17/3).

Barcelona menatap laga nanti dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Hansi Flick baru saja membungkam Sevilla 5-2 di La Liga sekaligus memperpanjang tren positif. Dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, Barcelona mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang, dengan torehan 17 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Performa kandang juga menjadi modal besar. Barcelona memenangi tiga dari empat laga Liga Champions di Camp Nou musim ini dan tengah mencatatkan 15 kemenangan beruntun di semua ajang saat bermain di depan publik sendiri.

Di sisi lain, Newcastle datang dengan kepercayaan diri tak kalah tinggi. Tim besutan Eddie Howe tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di Liga Champions dan baru saja mencuri kemenangan tandang penting atas Chelsea.

Newcastle juga menunjukkan mental kuat sepanjang musim ini, termasuk saat bangkit dari situasi sulit melawan Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayer Leverkusen. Rekam jejak itu menjadi bukti mereka bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Namun, tim tamu juga dihantui masalah cedera. Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar, dan Emil Krafth dipastikan absen.

Howe diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan pendekatan permainan cepat dan langsung. Anthony Gordon menjadi tumpuan utama dengan koleksi 10 gol di Liga Champions musim ini. Barnes juga berperan penting dengan sembilan kontribusi gol, termasuk gol di leg pertama. Sementara Anthony Elanga akan memberi kecepatan tambahan di sisi sayap.

Di lini tengah, Joelinton, Sandro Tonali, dan Jacob Ramsey diandalkan untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sektor belakang akan mengandalkan pengalaman Kieran Trippier serta fleksibilitas Lewis Hall yang tampil impresif pada leg pertama.

Catatan sejarah memang lebih berpihak kepada Barcelona.yang selalu lolos dalam 10 kesempatan terakhir setelah bermain imbang di leg pertama tandang. Meski begitu, Howe menegaskan timnya tetap optimistis menghadapi laga.

“Kami harus percaya. Pertandingan nanti akan berbeda, tetapi kami sudah menunjukkan bisa merepotkan mereka. Kami harus datang dan mencoba melakukan hal yang sama,” kata Howe. (H-4)