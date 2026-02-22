Komisi III DPR Kawal Kasus Bocah Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KETUA Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat proses hukum kasus kematian tragis NS (12). Bocah asal Sukabumi, Jawa Barat tersebut meninggal dunia dengan luka lebam dan luka bakar yang diduga akibat penganiayaan oleh ibu tirinya.
Komisi III DPR mengutuk keras tindakan keji tersebut dan mendesak aparat kepolisian memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.
Habiburokhman menyarankan agar penyidik Polres Sukabumi menjerat pelaku dengan Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
"Dengan ancam hukumnya adalah 15 tahun penjara," kata Habiburokhman dikutip dari Antara, Minggu (22/2).
Lebih lanjut, ia meminta penyidik untuk membedah kasus ini dengan teliti. Jika ditemukan bukti bahwa penganiayaan dilakukan secara berulang atau berkelanjutan, hal tersebut harus menjadi faktor pemberat hukuman bagi pelaku.
"Kami akan terus kawal kasus ini sampe ke persidangan agar almarhum dan keluarganya mendapatkan keadilan," tegasnya.
Peristiwa memilukan ini bermula saat korban, yang sehari-harinya menimba ilmu di pesantren, pulang ke rumah untuk menjalani libur persiapan awal puasa bersama keluarga di Kabupaten Sukabumi.
Nahas, momen berkumpul keluarga tersebut berubah menjadi tragedi. Ayah korban yang sedang bekerja di Kota Sukabumi tiba-tiba menerima telepon dari istrinya (ibu tiri korban) yang memintanya segera pulang dengan alasan sang anak jatuh sakit.
Sesampainya di rumah, ayah korban mendapati kondisi anaknya sangat memprihatinkan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Jampang Kulon untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun, nyawa bocah malang tersebut tidak tertolong dan ia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit dengan bekas luka lebam serta luka bakar di sekujur tubuh.
(Ant/P-4)
Polda Babel menetapkan 3 tersangka penganiayaan wartawan TV One dan media online. Pelaku terancam 7 tahun penjara atas pengeroyokan dan intimidasi jurnalis.
MINTA, seorang lelaki paruh baya warga Bayabang RT 001/006 Desa Talaga Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia gara-gara labu siam.
Komisi III DPR RI desak pengusutan tuntas kasus kematian Nizam (12) di Sukabumi. Habiburokhman peringatkan polisi agar transparan dan tak ada yang ditutup-tutupi!
Dodo dan Nasio Siagian, ayah dan anak, terjerat pasal berlapis penganiayaan terhadap tetangga di Kapuk, Jakarta Barat.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Polisi mengungkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai SPBU di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, yang videonya viral di media sosial
Negara wajib menjamin proses penyidikan hingga persidangan berjalan objektif dan bebas dari upaya kriminalisasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Penangkapan ABK asal Medan, Sumatra Utara, Fandi Ramadhan, tidak otomatis menuntaskan perkara.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved