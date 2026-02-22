Kapolri Pastikan Transparan Proses Hukum Anggota Brimob yang Aniaya Pelajar di Tual

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo(Antara)

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku. Dalam insiden tersebut, satu korban dilaporkan meninggal dunia.

"Saya kira hal-hal yang seperti itu kita transparan ya," kata Sigit dikutip dari Antara, Minggu (22/2).

Ia menegaskan, Korps Bhayangkara saat ini telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Sebelumnya, Bripka MS diduga memukul kepala seorang siswa MTsN Maluku Tenggara berinisial AT, 14, hingga korban bersimbah darah dan meninggal dunia.

Tak hanya itu, anggota yang bertugas di Mako Brimob Pelopor C tersebut juga diduga menganiaya NK, 15, kakak dari AT, hingga mengalami patah tulang.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan institusinya akan bertindak tegas dalam penanganan kasus tersebut.

"Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu yang terlibat secara transparan dan akuntabel," kata Johnny.

Johnny mengajak keluarga korban dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat agar berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Polri juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan oknum anggota yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, serta berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ia turut menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya salah satu korban dalam insiden tersebut.

Lebih lanjut, Johnny menyatakan Polri menyampaikan empati kepada keluarga besar korban atas peristiwa yang terjadi. Kepolisian juga mendoakan serta mendukung keluarga korban agar diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (Ant/P-4)