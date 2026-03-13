Kapolri Beri Atensi Khusus usai Aktivis KontraS Disiram Air Keras di Jakarta

Headline
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Korban menjadi sasaran penyiraman air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Jakarta Pusat.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa kepolisian telah bergerak cepat dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memulai serangkaian tindakan penyelidikan intensif.
“Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Polri sudah melakukan langkah-langkah penanganan TKP dan saat ini proses penyelidikan terus berjalan,” ujar Johnny di Jakarta, Jumat (13/3).
Johnny mengatakan Polri menggunakan metode scientific crime investigation untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan ini. Tim penyidik saat ini tengah mendalami sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian serta menganalisis hasil olah TKP secara mendalam.
“Polri dalam penegakan hukum akan melakukan langkah-langkah secara scientific crime investigation dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” jelas Johnny.
Johnny menyampaikan saat ini, korban Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden ini dan berharap korban segera diberikan kesembuhan.
Guna mempercepat pengungkapan kasus, Polri mengimbau masyarakat yang berada di lokasi saat kejadian atau memiliki informasi relevan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.
“Kami memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Penyidik masih melakukan analisa terhadap barang bukti guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut,” pungkas Johnny.
