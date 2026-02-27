Marc Marquez akan Mulai Upaya Pertahankan Gelar Juara MotoGP di Thailand

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez(AFP/Lillian SUWANRUMPHA)

SIRKUIT Internasional Buriram, Thailand, menjadi saksi dimulainya babak baru persaingan kasta tertinggi balap motor dunia. Sebagai seri pembuka musim 2026, atmosfer di garasi Ducati Lenovo kian memanas, terutama bagi sang juara bertahan, Marc Marquez.

Bagi pembalap berjuluk The Baby Alien ini, seri perdana selalu memiliki ruang tersendiri di hatinya. Meski telah berkecimpung di dunia balap profesional selama bertahun-tahun, sensasi memulai musim baru tidak pernah pudar.

“Balapan perdana di setiap musim, meski telah saya lalui beberapa tahun, tetapi akan tetap terasa spesial,” ungkap Marc Marquez dalam laman resmi Ducati, Jumat (27/2).

Menepis Keraguan di Tengah Cedera

Meski datang dengan status juara dunia musim 2025, langkah Marquez di awal tahun 2026 ini tidak sepenuhnya mulus. Ia harus melewati masa persiapan yang cukup menantang akibat kondisi fisik yang kurang meyakinkan.

Masalah cedera lama yang kembali berkutat serta kecelakaan yang dialaminya saat sesi tes uji coba pramusim sempat menimbulkan tanda tanya mengenai kesiapannya.

Catatan waktu selama tes pramusim pun dinilai tidak terlalu mentereng dibandingkan rival-rivalnya. Namun, pembalap asal Catalunya, Spanyol ini menolak untuk pesimistis. Baginya, data di atas kertas saat tes tidak selalu mencerminkan hasil akhir di lintasan balap yang sesungguhnya.

Marquez menegaskan bahwa komunikasi dengan tim mekanik Ducati berjalan sangat baik. Hal inilah yang menjadi modal utamanya untuk tetap percaya diri menorehkan catatan positif di sirkuit sepanjang 4,554 kilometer tersebut.

Mengejar Kisah Manis di Buriram

Ada alasan kuat mengapa Marc Marquez merasa optimistis di Thailand. Musim lalu, sirkuit ini menjadi saksi kemenangan perdananya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Kenangan manis itulah yang ingin ia ulangi akhir pekan ini, mulai dari sesi latihan pada Jumat (27/2) hingga balapan utama pada Minggu (1/3).

Meskipun simulasi balapan saat tes pramusim tidak berjalan sempurna secara durasi, pembalap bernomor 93 ini merasa telah menemukan sentuhan yang tepat pada motor Desmosedici miliknya.

“Simulasi balapan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, tetapi hingga saat itu, perasaan kami selalu positif,” tegasnya.

Kini, fokus utama Marquez adalah menjaga konsistensi sejak putaran pertama. Sebagai juara bertahan, tekanan tentu ada, namun pengalaman dan mentalitas juara yang ia miliki diharapkan mampu membantunya melewati hadangan fisik dan teknis demi mengamankan poin perdana di musim 2026.

Publik Buriram kini menanti, apakah sang maestro asal Spanyol ini mampu kembali berdiri di podium tertinggi atau justru kejutan lain yang akan muncul di seri pembuka ini. (Ant/Z-1)