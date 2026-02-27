Marc Marquez akan Mulai Upaya Pertahankan Gelar Juara MotoGP di Thailand

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SIRKUIT Internasional Buriram, Thailand, menjadi saksi dimulainya babak baru persaingan kasta tertinggi balap motor dunia. Sebagai seri pembuka musim 2026, atmosfer di garasi Ducati Lenovo kian memanas, terutama bagi sang juara bertahan, Marc Marquez.
Bagi pembalap berjuluk The Baby Alien ini, seri perdana selalu memiliki ruang tersendiri di hatinya. Meski telah berkecimpung di dunia balap profesional selama bertahun-tahun, sensasi memulai musim baru tidak pernah pudar.
“Balapan perdana di setiap musim, meski telah saya lalui beberapa tahun, tetapi akan tetap terasa spesial,” ungkap Marc Marquez dalam laman resmi Ducati, Jumat (27/2).
Meski datang dengan status juara dunia musim 2025, langkah Marquez di awal tahun 2026 ini tidak sepenuhnya mulus. Ia harus melewati masa persiapan yang cukup menantang akibat kondisi fisik yang kurang meyakinkan.
Masalah cedera lama yang kembali berkutat serta kecelakaan yang dialaminya saat sesi tes uji coba pramusim sempat menimbulkan tanda tanya mengenai kesiapannya.
Catatan waktu selama tes pramusim pun dinilai tidak terlalu mentereng dibandingkan rival-rivalnya. Namun, pembalap asal Catalunya, Spanyol ini menolak untuk pesimistis. Baginya, data di atas kertas saat tes tidak selalu mencerminkan hasil akhir di lintasan balap yang sesungguhnya.
Marquez menegaskan bahwa komunikasi dengan tim mekanik Ducati berjalan sangat baik. Hal inilah yang menjadi modal utamanya untuk tetap percaya diri menorehkan catatan positif di sirkuit sepanjang 4,554 kilometer tersebut.
Ada alasan kuat mengapa Marc Marquez merasa optimistis di Thailand. Musim lalu, sirkuit ini menjadi saksi kemenangan perdananya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Kenangan manis itulah yang ingin ia ulangi akhir pekan ini, mulai dari sesi latihan pada Jumat (27/2) hingga balapan utama pada Minggu (1/3).
Meskipun simulasi balapan saat tes pramusim tidak berjalan sempurna secara durasi, pembalap bernomor 93 ini merasa telah menemukan sentuhan yang tepat pada motor Desmosedici miliknya.
“Simulasi balapan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan, tetapi hingga saat itu, perasaan kami selalu positif,” tegasnya.
Kini, fokus utama Marquez adalah menjaga konsistensi sejak putaran pertama. Sebagai juara bertahan, tekanan tentu ada, namun pengalaman dan mentalitas juara yang ia miliki diharapkan mampu membantunya melewati hadangan fisik dan teknis demi mengamankan poin perdana di musim 2026.
Publik Buriram kini menanti, apakah sang maestro asal Spanyol ini mampu kembali berdiri di podium tertinggi atau justru kejutan lain yang akan muncul di seri pembuka ini. (Ant/Z-1)
Francesco Bagnaia mengaku proses adaptasinya dengan motor terbaru, Desmosedici GP26, berjalan sangat mulus dan memberikan sinyal positif bagi tim Ducati Lenovo.
Francesco Bagnaia mengaku lebih nyaman dengan DNA baru Ducati GP26 dibanding GP25. Simak hasil tes pramusim Buriram dan persiapan Pecco hadapi MotoGP 2026.
Masalah utama Francesco Bagnaia sepanjang musim MotoGP 2025 lalu berakar pada ketidakcocokan antara gaya balapnya dengan karakteristik Desmosedici GP25.
Saat ini, Marc Marquez masih terikat kontrak hingga akhir 2027 bersama Ducati Lenovo. Namun, dinamika bursa transfer pembalap yang sering bergerak lebih cepat memicu berbagai spekulasi.
Inspirasi desainnya diambil dari model-model legendaris seperti Ducati 60 (1949) hingga Gran Sport Marianna (1955), motor balap pertama karya insinyur legendaris Fabio Taglioni.
Masa depan pembalap Marc Marquez bersama Ducati mulai menemui titik terang setelah sang juara bertahan menyatakan telah menyepakati sebagian besar poin dalam kontrak barunya.
Nasib sial Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Ban belakang meledak dan pelek bengkok paksa sang juara bertahan gagal finis di Buriram. Cek kronologinya!
Marco Bezzecchi meraih kemenangan impresif pada seri pembuka MotoGP 2026 di GP Thailand. Marc Marquez gagal finis, sementara Pedro Acosta dan Raul Fernandez melengkapi podium.
Marco Bezzecchi tampil dominan di MotoGP Thailand 2026. Marc Marquez gagal finis akibat ban kempis, sementara Pedro Acosta raih podium kedua di Buriram.
Sprint pembuka musim itu awalnya diprediksi menjadi pertarungan antara Marquez dan pemegang pole position Marco Bezzecchi dari Aprilia.
MARCO Bezzecchi tampil impresif pada sesi latihan seri pembuka MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, Jumat (27/2). Rider Aprilia itu mencatat rekor lap baru melampaui Marc Marquez
