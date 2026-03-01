Marco Bezzecchi Menang Dominan di MotoGP Thailand 2026, Marc Marquez Gagal Finis

Marco Bezzecchi(AFP)

PEMBALAP Italia Marco Bezzecchi tampil impresif dengan mengamankan kemenangan pada seri pembuka MotoGP 2026 di GP Thailand, Minggu (1/3). Memulai balapan dari pole position, pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu memimpin tanpa gangguan sejak start hingga finis di Sirkuit Chang International Circuit.

Kemenangan ini menjadi penebusan sempurna bagi Bezzecchi setelah sebelumnya gagal menyelesaikan sprint race akibat terjatuh. Sejak awal akhir pekan, ia sudah menunjukkan performa dominan dengan menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas dan memecahkan rekor lintasan saat kualifikasi.

"Hari kemarin adalah kesalahan kecil dengan konsekuensi besar, jadi sangat penting hari ini untuk mencoba bangkit kembali," ujar Bezzecchi dikutip dari AFP.

Ia menegaskan bahwa pemilihan ban dan start yang optimal menjadi faktor utama keberhasilannya mengendalikan balapan. "Kecepatan saya bagus dengan ban medium, kami mengerjakannya dengan sangat baik sepanjang akhir pekan, jadi saya tahu bahwa saya bisa melaju cepat jika saya berada di depan. Saya mencoba segalanya untuk melakukan start yang baik dan motornya sangat sempurna," tambahnya.

Hasil ini juga memperpanjang tren positif Bezzecchi yang kini mencatat tiga kemenangan beruntun jika dihitung sejak akhir musim lalu.

Sebaliknya, juara dunia bertahan Marc Marquez harus mengakhiri balapan lebih cepat saat tengah berada di posisi keempat. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami insiden dengan lima lap tersisa setelah melebar di tikungan. Guncangan keras membuat ban belakang terlepas dan merusak velg, memaksanya keluar dari balapan.

Situasi tersebut dimanfaatkan Pedro Acosta untuk mengamankan posisi kedua, diikuti Raul Fernandez di peringkat ketiga. Acosta yang juga memenangi sprint race kini memimpin klasemen sementara setelah mengawali musim dengan hasil maksimal.

"Kita harus senang bahwa segala sesuatunya berjalan sangat baik. Terima kasih kepada semua orang yang mendukung saya, karena tahun lalu awal musimnya tidak seperti yang diimpikan," kata Acosta.

Fernandez mengakui menghadapi kendala di fase akhir lomba yang membuatnya kesulitan mempertahankan performa optimal. "Itu cukup sulit, terutama lima, enam lap terakhir. Saya mencoba melakukan maksimal tetapi saya telah menghancurkan ban belakang," ungkapnya.

Di posisi keempat, Jorge Martin finis di depan Ai Ogura, sementara Francesco Bagnaia yang memulai balapan dari urutan ke-13 hanya mampu menutup lomba di posisi kesembilan. (Ndf/P-3)