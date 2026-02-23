Bagnaia Temukan DNA Baru di Ducati GP26, Optimistis Sambut Musim 2026

Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia (kiri)(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

HARAPAN besar menyelimuti Francesco 'Pecco' Bagnaia menjelang bergulirnya musim MotoGP 2026. Juara dunia dua kali tersebut mengaku jauh lebih optimistis setelah merasakan performa motor teranyar Ducati, GP26, yang dinilai jauh lebih kompetitif dan selaras dengan gaya balapnya dibandingkan pendahulunya, GP25.

Bagnaia mengungkapkan bahwa GP26 memiliki karakteristik atau "DNA" yang sangat berbeda. Musim lalu, pembalap asal Italia ini harus berjuang keras menjinakkan GP25 yang dianggapnya terlalu melenceng dari karakter motor Ducati yang selama ini ia kuasai. Namun, sejak tes pramusim 2026 dimulai, progres signifikan langsung terlihat.

"Bagi saya ini berbeda, tetapi bekerja jauh lebih baik untuk gaya balap saya," ujar Bagnaia dikutip dari Crash.

Baca juga : Menatap Musim Ke-100 Ducati, Francesco Bagnaia Usung Misi Bangkit dari Keterpurukan

Ia mengenang bagaimana musim lalu ia harus terseok-seok sejak awal, bahkan di lintasan favoritnya sekalipun. Meskipun mampu meraih podium, perasaan atau feeling terhadap motor saat itu diakuinya tidak pernah mencapai level maksimal.

Pada tes pramusim di Buriram, Thailand, Bagnaia berhasil menyudahi sesi di posisi keempat secara keseluruhan. Fokus utamanya selama pengujian adalah memahami daya tahan ban serta memperdalam karakter motor.

Bagnaia merasa telah melakukan langkah maju yang besar dibandingkan periode yang sama pada 12 bulan lalu. Meski demikian, ia tidak menampik masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama menyangkut konsistensi saat melakukan pengereman.

Baca juga : Francesco Bagnaia Senang Tutup Tahun 2025 dengan Hasil Apik di Tes Valencia

Masalah getaran pada motor saat memasuki tikungan dalam kecepatan tinggi menjadi detail kecil yang kini tengah dibenahi oleh tim mekanik.

Bagnaia menyebutkan bahwa motor terkadang berguncang karena kecepatan yang lebih tinggi saat masuk tikungan, sehingga ia membutuhkan stabilitas yang lebih ajek agar bisa tampil dominan di setiap putaran.

Kendala teknis sempat menghampiri Bagnaia pada hari terakhir tes di Buriram yang membuatnya gagal menyelesaikan simulasi balapan penuh. Beruntung, simulasi sprint race yang dilakukan sehari sebelumnya berjalan mulus tanpa hambatan.

Bagnaia pun melihat kegagalan teknis tersebut dengan sudut pandang positif. Menurutnya, jauh lebih baik mendapati masalah di masa pengujian daripada saat akhir pekan balapan yang sesungguhnya.

"Pramusim berakhir jauh lebih baik daripada tahun lalu, jadi perasaan saya sangat luar biasa. Sekarang waktunya untuk mulai bertarung di musim ini," tegasnya.

Keberhasilan mencatatkan waktu yang solid dalam time attack meski tanpa putaran yang "fantastis" semakin menebalkan kepercayaan diri Bagnaia untuk kembali merebut takhta tertinggi di kelas utama. (P-4)