Masa Depan di MotoGP 2027: Francesco Bagnaia Sepakat dengan Teori Jorge Lorenzo

FRANCESCO Bagnaia mengakui nilai seorang pebalap MotoGP sangat ditentukan hasil balapan terakhir, membuat posisinya di bursa pebalap menuju regulasi baru 2027 belum sepenuhnya aman meski berstatus juara dunia ganda.
Pebalap utama Ducati, Francesco Bagnaia, menyadari dinamika pasar pebalap MotoGP semakin kejam menjelang era mesin 850cc pada 2027. Ia menilai pencapaian terbaru lebih menentukan dibanding reputasi masa lalu, bahkan bagi rider bergelar juara dunia.
Performa Bagnaia sepanjang musim 2025 yang naik turun membuat posisinya di tim pabrikan Borgo Panigale mulai disorot. Saat rekan setim barunya, Marc Marquez, melaju konsisten hingga merebut gelar juara dunia, Bagnaia justru finis di peringkat kelima klasemen akhir setelah kesulitan mengendalikan motor GP25.
Ia pun sejalan dengan pandangan legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, terkait cara publik dan tim menilai pebalap.
"Jorge Lorenzo mengatakan hal yang benar, bahwa Anda selalu diingat karena balapan terakhir yang Anda jalani. Jadi wajar jika situasinya seperti ini," ujar Bagnaia dikutip dari Crash.
Menurutnya, tren penentuan kontrak jauh sebelum musim berjalan kini menjadi realitas baru di paddock MotoGP.
"Dunia yang kita tinggali bergerak super cepat. Jadi, Anda harus cepat bereaksi," imbuhnya.
Meski diterpa isu kedatangan bintang muda KTM, Pedro Acosta, ke Ducati pada era 2027, Bagnaia mulai menunjukkan respons positif. Dalam tes pramusim di Sepang pekan lalu, pebalap Italia itu tampil lebih kompetitif dengan motor spesifikasi terbaru GP26.
Pada simulasi Sprint, catatan waktunya bahkan lebih tajam dibanding Marquez. Namun, tekanan pasar pebalap tetap tinggi seiring berbagai spekulasi yang beredar. Acosta disebut kuat sebagai kandidat pengganti Bagnaia di Ducati. Fabio Quartararo dilaporkan mendekat ke Honda. Jorge Martin disebut berpeluang mengisi kursi yang ditinggalkan Quartararo di Yamaha. Aprilia juga muncul sebagai alternatif tujuan Bagnaia jika harus berpisah dengan Ducati.
Bagnaia menegaskan negosiasi kontrak masih berlangsung dan ia merasa masih memiliki sejumlah opsi untuk kelanjutan kariernya. Seri pembuka MotoGP 2026 akan menjadi momen penting untuk memulihkan citranya.
Balapan pembuka musim dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 27 Februari hingga 1 Maret. Ajang tersebut menjadi panggung awal bagi Bagnaia untuk membuktikan bahwa penurunan performa musim lalu hanyalah anomali, sekaligus mengangkat kembali nilai tawarnya di meja kontrak. (H-2)
Masa depan pembalap Marc Marquez bersama Ducati mulai menemui titik terang setelah sang juara bertahan menyatakan telah menyepakati sebagian besar poin dalam kontrak barunya.
Nasib sial Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Ban belakang meledak dan pelek bengkok paksa sang juara bertahan gagal finis di Buriram. Cek kronologinya!
Marco Bezzecchi meraih kemenangan impresif pada seri pembuka MotoGP 2026 di GP Thailand. Marc Marquez gagal finis, sementara Pedro Acosta dan Raul Fernandez melengkapi podium.
Marco Bezzecchi tampil dominan di MotoGP Thailand 2026. Marc Marquez gagal finis akibat ban kempis, sementara Pedro Acosta raih podium kedua di Buriram.
Sprint pembuka musim itu awalnya diprediksi menjadi pertarungan antara Marquez dan pemegang pole position Marco Bezzecchi dari Aprilia.
MARCO Bezzecchi tampil impresif pada sesi latihan seri pembuka MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, Jumat (27/2). Rider Aprilia itu mencatat rekor lap baru melampaui Marc Marquez
Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, mencetak kemenangan perdananya di Sprint Race MotoGP setelah tampil impresif pada Sprint Race MotoGP Tailan 2026.
Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mencatatkan rekor lap tercepat di Chang International Circuit, Buriram, Thailand.
Meski sepanjang kariernya di MotoGP terbiasa dengan mesin Inline4, Quartararo membantah jika performa buruk itu disebabkan oleh proses adaptasi gaya balap.
Kemitraan sebagai sponsor tim BK8 Gresini Racing di kejuaraan dunia MotoGP sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan untuk menjadikan Chocolatos sebagai merek global.
Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir, menilai prototipe RC213V versi 2026 sebagai paket motor terbaik yang pernah ia tunggangi sejak bergabung dengan pabrikan asal Jepang tersebut.
