Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap Moto GP di Buriram Tailan

Andhika Prasetyo
28/2/2026 04:22
Bezzecchi Pecahkan Rekor Lap Moto GP di Buriram Tailan
Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzechi(Antara)

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mencatatkan rekor lap tercepat di Chang International Circuit, Buriram, Tailan, dalam sesi latihan yang digelar pada Jumat (27/2). Bezzecchi menorehkan waktu 1 menit 28,528 detik, melampaui rekor sebelumnya milik pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia yang mencatatkan 1 menit 28,700 detik pada musim 2024.

Dalam sesi latihan tersebut, pembalap berjuluk The Bezz tampil impresif sejak awal. Ia langsung menunjukkan dominasi setelah performa kuatnya pada latihan bebas pertama (FP1) GP Tailan.

Bezzecchi sempat mendapat tekanan dari pembalap Gresini Racing Alex Marquez yang terus membayangi di fase awal sesi. Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez mulai meningkatkan performanya dan masuk ke jajaran sepuluh besar setelah mencatatkan waktu lebih tajam pada lap ke-10.

Memasuki pertengahan sesi, Fabio Di Giannantonio sempat mengejutkan dengan mengambil alih posisi terdepan. Catatan waktunya bertahan cukup lama hingga fase akhir latihan. Namun, Bezzecchi kembali menunjukkan keunggulannya di penghujung sesi dengan mencatatkan waktu tercepat yang sekaligus memecahkan rekor lap sirkuit.

Marc Marquez kemudian berhasil naik ke posisi kedua, menggeser Di Giannantonio yang harus puas di posisi ketiga.

Hasil Sesi Latihan Moto GP Thailand

  1. Marco Bezzecchi
  2. Marc Marquez
  3. Fabio Di Giannantonio
  4. Pedro Acosta
  5. Jorge Martin
  6. Alex Marquez
  7. Joan Mir
  8. Brad Binder
  9. Ai Ogura
  10. Johann Zarco
  11. Luca Marini
  12. Maverick Vinales
  13. Franco Morbidelli
  14. Raul Fernandez
  15. Francesco Bagnaia
  16. Fabio Quartararo
  17. Enea Bastianini
  18. Diogo Moreira
  19. Jack Miller
  20. Alex Rins
  21. Toprak Razgatlioglu
  22. Michael Pirro

(Ant/E-3)



Editor : Andhika
