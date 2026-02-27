MotoGP Thailand: Bezzecchi Kalahkan Marc Marquez di Hari Pertama

PEBALAP Italia Marco Bezzecchi(Antara Foto)

MARCO Bezzecchi tampil impresif pada sesi latihan seri pembuka MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, Jumat (27/2). Rider Aprilia itu mencatat rekor lap baru untuk mengungguli juara bertahan, Marc Marquez.

Bezzecchi membukukan waktu 1 menit 28,526 detik. Catatan tersebut membuatnya berada di puncak unggul 0,421 detik dari Marquez yang menempati posisi kedua.

Marquez datang ke Thailand dengan ambisi menyamai rekor delapan gelar juara dunia musim ini setelah tampil dominan tahun lalu.

Namun, Bezzecchi menunjukkan diri sebagai penantang serius. Ia bahkan mempertajam rekor lintasan yang sebelumnya ia torehkan saat tes pramusim pekan lalu.

Sesi latihan berlangsung di tengah ancaman hujan dan gemuruh petir, tetapi lintasan relatif tetap kering. Bezzecchi juga menjadi yang tercepat pada latihan bebas pagi hari menegaskan konsistensinya sejak awal akhir pekan.

Marc Marquez sempat kesulitan sebelum melesat naik sekitar 20 menit jelang sesi berakhir. Pembalap Spanyol itu masih merasakan dampak cedera bahu yang membuatnya absen pada empat balapan terakhir musim lalu. Dia mengakui kondisi tersebut memengaruhi gaya membalapnya.

“Cedera ini memaksa saya mengubah gaya berkendara sampai kondisi saya benar-benar pulih,” ujarnya.

Posisi ketiga sesi sore ditempati Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 diikuti Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin (Aprilia), dan Alex Marquez (Gresini).

Sementara itu, juara dunia 2022 dan 2023, Francesco Bagnaia, harus puas di posisi ke-15. Hasil itu memaksanya memulai dari sesi kualifikasi pertama alias Q1 pada Sabtu.

Debutan asal Turki, Toprak Razgatlioglu, yang merupakan tiga kali juara dunia Superbike, mengakhiri hari pertama di posisi ke-21.

Sepuluh pebalap tercepat di latihan langsung lolos ke kualifikasi kedua yang menentukan empat baris terdepan grid. Mereka akan bergabung dengan dua pebalap terbaik dari kualifikasi pertama. Hasil kualifikasi menjadi penentu posisi start untuk sprint race Sabtu dan balapan utama Grand Prix pada Minggu sore.

(AFP/H-4)

