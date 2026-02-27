Jadwal MotoGP Thailand 2026: Menanti Duel Perdana 'Dream Team' Ducati

Headline
Musim balap MotoGP 2026 resmi bergulir hari ini, Jumat (27/2/2026), di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Tailan. Seri pembuka ini menjadi momen yang paling dinantikan karena menandai babak baru persaingan antara dua pebalap papan atas, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, yang kini bersatu di bawah bendera Ducati Lenovo Team.
Keputusan penyelenggara menempatkan GP Thailand sebagai seri pembuka musim 2026 memberikan warna baru dalam peta persaingan. Sirkuit Buriram yang dikenal dengan temperatur udara yang tinggi dan kelembapan ekstrem menjadi ujian fisik pertama bagi para pebalap setelah jeda musim dingin.
Fokus utama pengamat MotoGP tertuju pada garasi tim pabrikan Ducati. Kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim Pecco Bagnaia diprediksi akan menciptakan tensi tinggi sejak balapan pertama. "Tujuannya adalah menang, namun kami harus bekerja sama untuk pengembangan motor," ujar Bagnaia dalam sesi konferensi pers jelang balapan.
Meski Ducati menjadi favorit, hasil sesi latihan bebas pertama (FP1) menunjukkan kejutan dari kubu Aprilia Racing. Marco Bezzecchi berhasil mencatatkan waktu tercepat, disusul oleh Jorge Martin yang juga telah beradaptasi cepat dengan motor RS-GP26. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan gelar juara dunia musim ini tidak akan hanya menjadi milik Ducati sendirian.
|Agenda Balap
|Hari/Tanggal
|Waktu (WIB)
|Sesi Practice
|Jumat, 27 Feb 2026
|15.00 WIB
|Kualifikasi (Q1-Q2)
|Sabtu, 28 Feb 2026
|10.50 WIB
|Sprint Race
|Sabtu, 28 Feb 2026
|15.00 WIB
|Balapan Utama
|Minggu, 1 Mar 2026
|15.00 WIB
Bagi penggemar di Indonesia, seluruh rangkaian balapan MotoGP Thailand 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi di saluran Trans7. Selain itu, akses streaming juga tersedia melalui platform resmi MotoGP VideoPass dan SPOTV di berbagai layanan TV berlangganan.
Pastikan Anda tidak melewatkan sesi Practice sore ini pukul 15.00 WIB untuk melihat siapa saja pebalap yang akan langsung mengamankan posisi di kualifikasi kedua (Q2) esok hari.
