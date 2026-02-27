Jadwal MotoGP Thailand 2026: Menanti Duel Perdana 'Dream Team' Ducati

Ilustrasi(motogp.com)

Musim balap MotoGP 2026 resmi bergulir hari ini, Jumat (27/2/2026), di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Tailan. Seri pembuka ini menjadi momen yang paling dinantikan karena menandai babak baru persaingan antara dua pebalap papan atas, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, yang kini bersatu di bawah bendera Ducati Lenovo Team.

Era Baru di Sirkuit Buriram

Keputusan penyelenggara menempatkan GP Thailand sebagai seri pembuka musim 2026 memberikan warna baru dalam peta persaingan. Sirkuit Buriram yang dikenal dengan temperatur udara yang tinggi dan kelembapan ekstrem menjadi ujian fisik pertama bagi para pebalap setelah jeda musim dingin.

Fokus utama pengamat MotoGP tertuju pada garasi tim pabrikan Ducati. Kehadiran Marc Marquez sebagai rekan setim Pecco Bagnaia diprediksi akan menciptakan tensi tinggi sejak balapan pertama. "Tujuannya adalah menang, namun kami harus bekerja sama untuk pengembangan motor," ujar Bagnaia dalam sesi konferensi pers jelang balapan.

Baca juga : Bagnaia Raih Pole untuk MotoGP Thailand

Hasil Sesi Latihan dan Dominasi Aprilia

Meski Ducati menjadi favorit, hasil sesi latihan bebas pertama (FP1) menunjukkan kejutan dari kubu Aprilia Racing. Marco Bezzecchi berhasil mencatatkan waktu tercepat, disusul oleh Jorge Martin yang juga telah beradaptasi cepat dengan motor RS-GP26. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan gelar juara dunia musim ini tidak akan hanya menjadi milik Ducati sendirian.

Agenda Balap Hari/Tanggal Waktu (WIB) Sesi Practice Jumat, 27 Feb 2026 15.00 WIB Kualifikasi (Q1-Q2) Sabtu, 28 Feb 2026 10.50 WIB Sprint Race Sabtu, 28 Feb 2026 15.00 WIB Balapan Utama Minggu, 1 Mar 2026 15.00 WIB

Link Live Streaming MotoGP Thailand 2026

Bagi penggemar di Indonesia, seluruh rangkaian balapan MotoGP Thailand 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi di saluran Trans7. Selain itu, akses streaming juga tersedia melalui platform resmi MotoGP VideoPass dan SPOTV di berbagai layanan TV berlangganan.

Pastikan Anda tidak melewatkan sesi Practice sore ini pukul 15.00 WIB untuk melihat siapa saja pebalap yang akan langsung mengamankan posisi di kualifikasi kedua (Q2) esok hari.