Hasil MotoGP Thailand 2026: Bezzecchi Juara, Marc Marquez Gagal Finis

Hasil MotoGp Thailand 2026.(Dok. PnsJabar)

Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil mengamankan podium tertinggi pada balapan utama MotoGP Thailand 2026 yang digelar di Chang International Circuit, Buriram, Minggu (1/3). Kemenangan ini menjadi penebusan sempurna bagi pembalap berjuluk "The Bezz" tersebut setelah sebelumnya gagal mendulang poin pada sesi Sprint Race.

Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position tampil sangat dominan sejak lampu hijau menyala. Ia langsung melesat untuk menciptakan jarak aman dari kejaran para pesaingnya, termasuk Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang sempat memberikan tekanan di awal lap.

Drama Ban Kempis Marc Marquez

Nasib sial justru menimpa Marc Marquez. Sempat terlibat persaingan sengit untuk memperebutkan posisi ketiga dengan Pedro Acosta dan Jorge Martin, juara dunia delapan kali itu harus menelan pil pahit.

Pada lap ke-21, Marquez terpaksa keluar dari lintasan dan gagal menyelesaikan balapan. Masalah teknis berupa ban kempis membuatnya tidak mampu melanjutkan persaingan, sekaligus memupus harapannya untuk naik podium di Buriram.

Kejutan Pedro Acosta dan Raul Fernandez

Pertarungan memperebutkan posisi kedua menyuguhkan tontonan menarik hingga putaran terakhir. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing sempat bertahan lama di posisi kedua sebelum akhirnya mendapat serangan balik dari wonderkid Pedro Acosta.

Memasuki lap ke-22, Acosta melakukan manuver berani yang mengejutkan Raul Fernandez untuk mengambil alih posisi kedua. Hingga bendera finis dikibarkan, Bezzecchi tetap tak tersentuh di posisi terdepan, disusul oleh Acosta di podium kedua dan Raul Fernandez yang melengkapi podium ketiga.

Kemenangan ini sekaligus menegaskan kebangkitan Aprilia Racing di seri Asia musim 2026, sementara Jorge Martin harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat setelah persaingan ketat di barisan depan.

Hasil Lengkap MotoGP Thailand 2026 (Main Race):