Hasil FP1 MotoGP Thailand 2026: Marco Bezzecchi Tercepat, Aprilia Dominasi 5 Besar

SERI pembuka MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Thailand, langsung menghadirkan drama dan kejutan. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil dominan dengan memuncaki sesi Free Practice 1 (FP1) pada Jumat (27/2).
Bezzecchi mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 29,346 detik. Hasil ini mengonfirmasi kekuatan motor RS-GP26 yang sebelumnya juga tampil impresif pada tes pramusim di lokasi yang sama. Di posisi kedua, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) membuntuti dengan selisih tipis +0,110 detik.
Kejutan tidak berhenti di Bezzecchi. Aprilia menempatkan tiga pembalapnya di posisi empat besar. Jorge Martin yang baru pulih dari cedera menempati urutan ketiga, disusul oleh rookie sensasional Ai Ogura di posisi keempat. Hal ini menjadi sinyal bahaya bagi tim pabrikan lain di musim 2026.
Sementara itu, duo Ducati Lenovo Team, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, memulai musim dengan hati-hati. Marquez menempati posisi keenam, sedangkan Bagnaia di posisi ketujuh. Keduanya tampak masih fokus pada pengujian ban untuk persiapan Sprint Race besok.
Kabar membanggakan datang dari kelas Moto2 dan Moto3. Pembalap Indonesia, Mario Aji, tampil luar biasa di kelas Moto2 dengan menembus posisi 5 besar (P5). Mario mencatatkan 1 menit 34,736 detik yang membuatnya otomatis lolos ke kualifikasi kedua (Q2).
Di kelas Moto3, Veda Ega Pratama juga mencuri perhatian dunia. Melakoni debut penuh musim ini, Veda berhasil menempati posisi ke-6 pada sesi latihan pagi. Komentator MotoGP bahkan sempat terkejut dengan kecepatan pembalap asal Yogyakarta tersebut yang mampu bersaing dengan rider veteran di barisan depan.
Rangkaian MotoGP Thailand 2026 akan berlanjut ke sesi Kualifikasi dan Sprint Race pada Sabtu (28/2), sebelum balapan utama (Main Race) digelar pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 15.00 WIB. (H-4)
