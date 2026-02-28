Acosta Raih Kemenangan Perdana di Sprint Race Moto GP

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, mencetak kemenangan perdananya di Sprint Race MotoGP setelah tampil impresif pada Sprint Race Moto GP Tailan 2026 di Chang International Circuit, Sabtu (28/2).
Pembalap muda sensasional asal Spanyol itu tampil agresif sejak awal lomba. Ia terus bersaing dengan Marc Marquez memperebutkan posisi pertama. Akhirnya, ia sukses menaklukkan juara dunia dan finis terdepan. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam karier Moto GP-nya, sekaligus menandai keberhasilan KTM menantang dominasi pabrikan besar di awal musim.
Acosta berhasil mengungguli para rivalnya dalam balapan singkat yang berlangsung ketat. Ia menunjukkan kontrol balap yang matang, memanfaatkan momentum sejak start dan mempertahankan posisi hingga akhir lomba.
Kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Acosta bukan sekadar talenta muda, melainkan kandidat serius dalam persaingan papan atas musim ini.
DNF
(E-3)
Maverick Vinales sebelumnya absen cukup lama setelah menderita ketidaknyamanan ketika bersaing di GP Indonesia, Oktober lalu
Pembalap Red Bull KTM Pol Espargaro, yang berperan sebagai pembalap cadangan, akan menggantikan Maverick Vinales di GP Australia dan GP Malaysia, karena Vinales mengalami cedera.
Pedro Acosta menjalani GP Amerika Serikat dengan hasil yang kurang memuaskan setelah tampil dan mengalami insiden hingga membuatnya tidak bisa finis.
Hubungan Dani Pedrosa dengan KTM dimulai sejak 2019 ketika ia pensiun dari kompetisi MotoGP dan memberikan masukan langsung terhadap evolusi KTM RC16.
Jack Miller akan bergabung dengan pembalap Portugal Miguel Oliveira di Prima Pramac Racing, yang akan beralih dari motor Ducati ke Yamaha setelah musim 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved