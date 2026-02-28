Headline
Acosta Raih Kemenangan Perdana di Sprint Race Moto GP

Andhika Prasetyo
28/2/2026 17:11
Acosta Raih Kemenangan Perdana di Sprint Race Moto GP
Pedro Acosta(KTM Factory Racing)

Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, mencetak kemenangan perdananya di Sprint Race MotoGP setelah tampil impresif pada Sprint Race Moto GP Tailan 2026 di Chang International Circuit, Sabtu (28/2).

Pembalap muda sensasional asal Spanyol itu tampil agresif sejak awal lomba. Ia terus bersaing dengan Marc Marquez memperebutkan posisi pertama. Akhirnya, ia sukses menaklukkan juara dunia dan finis terdepan. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam karier Moto GP-nya, sekaligus menandai keberhasilan KTM menantang dominasi pabrikan besar di awal musim.

Acosta berhasil mengungguli para rivalnya dalam balapan singkat yang berlangsung ketat. Ia menunjukkan kontrol balap yang matang, memanfaatkan momentum sejak start dan mempertahankan posisi hingga akhir lomba.

Baca juga : Legenda MotoGP Prediksi Pedro Acosta akan Punya Karier Cemerlang

Kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Acosta bukan sekadar talenta muda, melainkan kandidat serius dalam persaingan papan atas musim ini.

Berikut hasil Sprint Race MotoGP Thailand

  1. Pedro Acosta
  2. Marc Marquez
  3. Raul Fernandez
  4. Ai Ogura
  5. Jorge Martin
  6. Brad Binder
  7. Joan Mir
  8. Fabio Di Giannantonio
  9. Francesco Bagnaia
  10. Luca Marini
  11. Alex Marquez
  12. Johann Zarco
  13. Diogo Moreira
  14. Franco Morbidelli
  15. Jack Miller
  16. Fabio Quartararo
  17. Enea Bastianini
  18. Alex Rins
  19. Maverick Vinales
  20. Toprak Razgatlioglu
  21. Michele Pirro

DNF

  • Marco Bezzecchi

(E-3)



Editor : Andhika
