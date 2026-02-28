Acosta Raih Kemenangan Perdana di Sprint Race Moto GP

Pedro Acosta(KTM Factory Racing)

Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, mencetak kemenangan perdananya di Sprint Race MotoGP setelah tampil impresif pada Sprint Race Moto GP Tailan 2026 di Chang International Circuit, Sabtu (28/2).

Pembalap muda sensasional asal Spanyol itu tampil agresif sejak awal lomba. Ia terus bersaing dengan Marc Marquez memperebutkan posisi pertama. Akhirnya, ia sukses menaklukkan juara dunia dan finis terdepan. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam karier Moto GP-nya, sekaligus menandai keberhasilan KTM menantang dominasi pabrikan besar di awal musim.

Acosta berhasil mengungguli para rivalnya dalam balapan singkat yang berlangsung ketat. Ia menunjukkan kontrol balap yang matang, memanfaatkan momentum sejak start dan mempertahankan posisi hingga akhir lomba.

Kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Acosta bukan sekadar talenta muda, melainkan kandidat serius dalam persaingan papan atas musim ini.

Berikut hasil Sprint Race MotoGP Thailand

Pedro Acosta Marc Marquez Raul Fernandez Ai Ogura Jorge Martin Brad Binder Joan Mir Fabio Di Giannantonio Francesco Bagnaia Luca Marini Alex Marquez Johann Zarco Diogo Moreira Franco Morbidelli Jack Miller Fabio Quartararo Enea Bastianini Alex Rins Maverick Vinales Toprak Razgatlioglu Michele Pirro

DNF

Marco Bezzecchi

