Tatap MotoGP 2026, Francesco Bagnaia Percaya Diri Tunggangi Desmosedici GP26 di Buriram

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BINTANG Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, membagikan kesan positifnya menjelang dimulainya musim balap MotoGP 2026.
Pembalap asal Italia tersebut mengaku proses adaptasinya dengan motor terbaru, Desmosedici GP26, berjalan sangat mulus dan memberikan sinyal positif bagi tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut.
Kenyamanan di atas motor menjadi faktor kunci bagi Bagnaia dalam menatap kompetisi musim ini.
Juara dunia dua kali tersebut merasa optimis bahwa kesiapan teknis dan mental yang ia miliki saat ini merupakan modal berharga untuk bersaing di papan atas sejak seri perdana.
“Saya merasa sangat nyaman saat berkendara, suasananya sangat luar biasa, dan saya termotivasi untuk musim ini,” ujar Bagnaia sebagaimana dikutip dari laman resmi Ducati, Jumat (27/2).
Bagnaia menjelaskan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat detail selama jeda musim dingin. Fokus utama pada pengembangan stabilitas dan kecepatan tampaknya membuahkan hasil.
Sepanjang proses simulasi maupun tes pramusim, pembalap bernomor 63 ini mengaku tidak menemui kendala berarti yang dapat menghambat performanya.
Kesiapan ini dianggap sebagai salah satu pramusim terbaik yang pernah ia jalani. Segala target pengujian komponen pada motor baru telah tuntas dilakukan sesuai jadwal.
“Kami menjalani pramusim yang bagus. Kami telah bekerja dengan baik, menyelesaikan semua tes, dan kami akan turun ke lintasan untuk GP dengan modal yang baik,” ungkap Bagnaia dengan nada optimis.
Musim ini akan dibuka di Sirkuit Buriram, Thailand, yang dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (27/2) hingga Minggu (1/3).
Pemilihan Buriram sebagai seri pembuka memberikan keuntungan tersendiri bagi Bagnaia. Sebagai pemegang rekor sirkuit tercepat di lintasan sepanjang 4,55 km tersebut, ia sangat memahami karakteristik sirkuit yang menuntut performa mesin maksimal.
Karakter Sirkuit Buriram yang didominasi oleh lintasan lurus panjang sangat cocok dengan profil Desmosedici GP26 yang mengandalkan kecepatan puncak (top speed) serta stabilitas tinggi saat memasuki tikungan setelah pengereman keras.
“Balapan pertama selalu istimewa dan secara keseluruhan, lintasan ini selalu cocok dengan karakteristik Desmosedici GP,” kata Bagnaia menutup pernyataannya.
Kini, fokus beralih ke sesi latihan bebas (free practice) untuk melihat sejauh mana ketangguhan GP26 dibandingkan rival-rivalnya di lintasan aspal Thailand yang menantang. (Ant/Z-1)
Meski datang dengan status juara dunia musim 2025, langkah Marc Marquez di awal tahun 2026 ini tidak sepenuhnya mulus.
Francesco Bagnaia mengaku lebih nyaman dengan DNA baru Ducati GP26 dibanding GP25. Simak hasil tes pramusim Buriram dan persiapan Pecco hadapi MotoGP 2026.
Masalah utama Francesco Bagnaia sepanjang musim MotoGP 2025 lalu berakar pada ketidakcocokan antara gaya balapnya dengan karakteristik Desmosedici GP25.
Saat ini, Marc Marquez masih terikat kontrak hingga akhir 2027 bersama Ducati Lenovo. Namun, dinamika bursa transfer pembalap yang sering bergerak lebih cepat memicu berbagai spekulasi.
Inspirasi desainnya diambil dari model-model legendaris seperti Ducati 60 (1949) hingga Gran Sport Marianna (1955), motor balap pertama karya insinyur legendaris Fabio Taglioni.
Marco Bezzecchi meraih kemenangan impresif pada seri pembuka MotoGP 2026 di GP Thailand. Marc Marquez gagal finis, sementara Pedro Acosta dan Raul Fernandez melengkapi podium.
Francesco Bagnaia mengaku lebih nyaman dengan DNA baru Ducati GP26 dibanding GP25. Simak hasil tes pramusim Buriram dan persiapan Pecco hadapi MotoGP 2026.
Performa Bagnaia sepanjang musim 2025 yang naik turun membuat posisinya di tim pabrikan Borgo Panigale mulai disorot.
Masalah utama Francesco Bagnaia sepanjang musim MotoGP 2025 lalu berakar pada ketidakcocokan antara gaya balapnya dengan karakteristik Desmosedici GP25.
Kecepatan Francesco Bagnaia sebenarnya masih terlihat di beberapa sesi latihan dan balapan, meski performanya inkonsisten sepanjang musim 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved